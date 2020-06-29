https://ria.ru/20200629/1573609450.html
В Москве выявили 782 новых случая COVID-19
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 782, Подмосковье — 335, Ханты-Мансийском автономном округе — 277, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:37
2020-06-29T10:37
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ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ
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московская область (подмосковье)
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нижегородская область
севастополь
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003099_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_41c5a0f96ec0226c91071fa02ab9f488.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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