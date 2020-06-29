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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 782 новых случая COVID-19
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 782, Подмосковье — 335, Ханты-Мансийском автономном округе — 277, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:37
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коронавирус в россии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве выявили 782 новых случая COVID-19

10:37 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве
Машина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Машина скорой помощи едет по Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 782, Подмосковье — 335, Ханты-Мансийском автономном округе — 277, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 782, Московская область - 335, Ханты-Мансийский АО - 277", - говорится в сообщении.
Также 236 случаев выявлено в Иркутской области, 219 - в Санкт-Петербурге, 218 - в Нижегородской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Калининградской области - десять, Еврейской автономной области - три, Севастополе - один.
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