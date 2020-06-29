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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6719 случаев COVID-19, умерли 93 человека, выписались 4343, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ханты-мансийский автономный округ, воз, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 29.06.2020 (обновлено: 11:50 29.06.2020)
23102
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6719 случаев COVID-19, умерли 93 человека, выписались 4343, сообщили в оперативном штабе.
Число выявленных инфицированных четвертый день подряд составляет меньше семи тысяч, количество поправившихся превысило 400 тысяч. У 31,6% пациентов болезнь протекает без симптомов.
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Больше всего новых случаев по-прежнему в столице (782), за ней следуют Подмосковье (335), Ханты-Мансийский автономный округ (277), Иркутская область (236), Санкт-Петербург (219) и Нижегородская область (218).
Накануне суточный прирост составлял 6791 случай, скончались 104 человека. Общее число людей с диагнозом COVID-19 в стране достигло 641 156, из них 403 430 выздоровели, 9166 стали жертвами заболевания.
Пандемия охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, более 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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591410241257
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Популярные комментарии
Ну копатели, отдохнули, пора за работу. Ваша тема.
29 июня, 10:40
ОИОлег Инкогнито
14140011
Нас не испугать)))))))...
29 июня, 10:53
Арсений Новиков
1341013
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