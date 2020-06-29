В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6719 случаев COVID-19, умерли 93 человека, выписались 4343, сообщили в оперативном штабе.
Число выявленных инфицированных четвертый день подряд составляет меньше семи тысяч, количество поправившихся превысило 400 тысяч. У 31,6% пациентов болезнь протекает без симптомов.
Больше всего новых случаев по-прежнему в столице (782), за ней следуют Подмосковье (335), Ханты-Мансийский автономный округ (277), Иркутская область (236), Санкт-Петербург (219) и Нижегородская область (218).
Накануне суточный прирост составлял 6791 случай, скончались 104 человека. Общее число людей с диагнозом COVID-19 в стране достигло 641 156, из них 403 430 выздоровели, 9166 стали жертвами заболевания.
Пандемия охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, более 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.