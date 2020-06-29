Министр курортов Крыма рассказал о требованиях к туристам из-за COVID-19

"Туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра как самое эффективное средство профилактики, в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты, и соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах. То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно", - рассказал Волченко.