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Министр курортов Крыма рассказал о требованиях к туристам из-за COVID-19
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости рассказал о том, какие требования будут предъявляться к туристам в отелях, санаториях и... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Министр курортов Крыма рассказал о требованиях к туристам из-за COVID-19

10:34 29.06.2020 (обновлено: 11:07 29.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости рассказал о том, какие требования будут предъявляться к туристам в отелях, санаториях и на пляжах полуострова в этом сезоне из-за пандемии коронавируса.
"Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале", - сказал Волченко.
На сегодняшний день справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 не требуются уже ни для размещения в гостинице, ни для отдыха в санатории, напомнил глава минкурортов региона. Сохраняется необходимость тестирования персонала, но даже в санаториях его кратность определяет главный санитарный врач в регионе. Министр напомнил о требованиях Роспотребнадзора к работе пляжей.
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"Туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра как самое эффективное средство профилактики, в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты, и соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах. То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно", - рассказал Волченко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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