Вадим Волченко: за безопасностью в Крыму проследим от аэропорта до пляжа

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости рассказал, какие требования должны будут выполнять туристы при заселении в отели или санатории Крыма, вырастут ли цены на отдых после продолжительного вынужденного простоя и состоятся ли в этом году традиционные крымские фестивали Koktebel Jazz Party и "Ноябрьфест". Беседовал Максим Грознов.

— Страна в целом и Крым в частности сейчас начинают возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. Есть ли у вас, условно, оптимистичный и пессимистичный прогнозы, когда туристическая сфера Крыма может полностью восстановиться?

— У нас только оптимистические прогнозы на курортный сезон. И как раз учитывая эти прогнозы, мы разрабатывали трехэтапный запуск для отрасли. На первом этапе, с 15 июня, заработали все отели и санатории в рамках своего региона, для тех кто прописан или зарегистрирован в Крыму. Запустились уже многие смежные сферы, в том числе общепит, транспорт. На втором этапе, с 1 июля, мы начнем принимать туристов со всей России. Начнут работу детские оздоровительные лагеря, но пока только в рамках своего региона – для детей, живущих в Крыму и Севастополе.

Такой постепенный запуск курортного сезона необходим и для бизнеса – для того чтобы отели и санатории успели отработать все процессы, связанные с требованиями Роспотребнадзора, обкатать персонал, раскачаться после вынужденного простоя. Но и для региона в целом очень нужен плавный вход в сезон в связи с эпидемиологической ситуацией. И самое главное — не допустить никакого всплеска заражений коронавирусом.

Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%. При этом есть все предпосылки к тому, что сентябрь-октябрь будут достаточно успешными для туристической отрасли. И соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счет пролонгации сезона и отложенного спроса.

Крым исторически, с царских времен, курорт для лечения заболеваний дыхательной системы, а это то, что сейчас крайне нужно стране. Климатолечение и целебные крымские терренкуры, сочетание морского и горного хвойного воздуха на Южном берегу, уникальные технологии и опыт сакских и евпаторийских курортов – все это уникальные возможности и для реабилитации, и для профилактики, причем наиболее эффективный период для них – осенне-весенний, что и определяет дополнительные перспективы региона.

— На какое количество туристов Крым может рассчитывать в этом году? Фиксируете ли вы уже высокий спрос на июль? Какой прогноз?

— По нашим прогнозам, в июле мы ожидаем 1-1,5 миллиона туристов с дальнейшим помесячным ростом. Эта цифра соизмерима с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнуло порядка 1,8 миллионов человек. Несмотря на то, что спрос выше, чем в прошлом году, данные по турпотоку могут корректироваться в связи с некоторыми ограничительными мерами.

Прогнозы на итоги года я бы пока не делал, сейчас самое главное — запустить отрасль и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

— Если смотреть, пожалуй, на любую отрасль сейчас, то страдает в первую очередь малый и средний бизнес. Как с этим обстоят дела в Крыму? Выживут ли в кризис небольшие частные гостиницы, кафе, индивидуальные предприниматели, занимающиеся экскурсиями, или часть из них уже не вернется к работе?

— Во-первых, на федеральном и на республиканском уровне были приняты беспрецедентные меры поддержки для бизнеса. В числе уже введенных мер поддержки крымского бизнеса – отсрочки и обнуления по налогам и аренде, льготное кредитование, механизмы сохранения занятости и прочие.

В Крыму сложилась особенная ситуация, поскольку период присвоения ОКВЭДов в Крыму начался позже, чем в других субъектах России. Теперь предприятия, чей вид деятельности не попал по ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей, имеют право со следующей недели подавать данные на выплаты по господдержке. Это уникальный случай – такого нет ни в одном регионе России. Решение принято президентом России после обращения главы Крыма Сергея Аксенова.

Безусловно, в Крыму, как и в других регионах России, пострадали все формы предпринимательства. В большей или меньшей степени кризисные, вызванные пандемией явления отразились как на малом и среднем, так и на крупном бизнесе.

Ярко выраженная сезонность туристического бизнеса нашего региона сыграла на руку малому и среднему бизнесу. Традиционно основную прибыль в Крыму приносят июль и август, поэтому есть ожидания на то, что значительную часть бизнес сможет восполнить. Ну а если удастся продлить сезон на осень вплоть до конца года, то финансовые показатели могут выровняться или уйти в плюс.

Я еще раз акцентирую, что все наши прогнозы возможны при соблюдении требований Роспотребнадзора, причем в равной степени как бизнесом, так и туристом. Для нас самое главное — стабильная эпидемиологическая ситуация в регионе. У нас нет информации о том, что бизнес ликвидируется или закрывается конкретно из-за ситуации с вынужденным простоем во время карантина. И будем надеяться, что предприятия успешно отработают этот сезон и смогут извлечь пользу из продленного сезона.

— Крым открывается для туристов из других регионов 1 июля. Как в целом идет подготовка к этой дате? И будет ли готова туристическая сфера к приему туристов с 1 июля?

— На сегодня уже 380 объектов размещения предоставили обязательства по открытию и началу работы с 1 июля. Их перечень ежедневно обновляется на сайте правительства Крыма.

При этом важно понимать, что они берут на себя обязательства по соблюдению всех актуальных рекомендаций Роспотребнадзора: меры дезинфекции, профилактики, обязательная термометрия, социальная дистанция в общепите, на пляжах и так далее. Это юридические обязательства с мерой ответственности.

До 1 июля завершится подготовка пляжей к приему туристов. К этой дате будут проведены все работы, выверены все механизмы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Это очень важно для безопасности наших гостей.

Россияне истосковались по морю и солнцу, и мы рады принять всех наших гостей, но только с учетом соблюдения всех требований и правил безопасности. Соблюдений рекомендаций — это личная ответственность как крымчанина, так и гостя Крыма, и конечно же, мы также держим на контроле эпидемиологическую ситуацию в регионе.

— Какие санитарные требования нужно будет соблюдать туристам? И будут ли власти как-то контролировать их выполнение? Остается ли требования Роспотребнадзора о справке об отсутствии коронавируса при заселении в отели, санатории?

— Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.

На сегодняшний день справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 не требуются уже ни для размещения в гостинице, ни для отдыха в санатории. Сохраняется необходимость тестирования персонала, но даже в санаториях его кратность определяет главный санитарный врач в регионе, а это значит, что, скорее всего, в еженедельном тестировании нет необходимости. В санаториях необходима справка об эпидокружении, но в целом требования синхронизированы.

Мы согласовали с Роспотребнадзором региональные требования для работы пляжей в Крыму. Туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, как самое эффективное средство профилактики, в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты и соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах. То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно.

Мы отдельно обращаемся к туристам, если вы видите, что не соблюдаются меры дезинфекции и профилактики на тех или иных объектах – сообщайте об этом на горячую линию министерства курортов и туризма, либо пишите на страницы министерства во всех социальных сетях. Мы оперативно реагируем абсолютно на все обращения.

— Как гостиницы, санатории, пляжи будут выполнять санитарные требования Роспотребнадзора?

— Объекты размещения обязуются обеззараживать помещения медицинских и спасательных постов, конструкции при входе на пляж и пляжное оборудование. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения предписаний.

Соблюдение санитарных требований – это вынужденная мера для недопущения ухудшения ситуации в регионе. Это наша общая задача, и бизнес это тоже должен понимать. В случае явного непонимания будем искать другие механизмы воздействия. Но надеюсь, что таких случаев у нас не будет, потому что объекты прежде всего сами заинтересованы в том, чтобы не допустить заболевания на своей территории.

Министерство курортов и туризма совместно с Ростпотребнадзором и Минздравом Крыма с этой недели запланировали мероприятия по контролю соблюдения рекомендаций отелями и санаториями. Это будут не карательные визиты, а скорее консультационные, направленные прежде всего на помощь в работе в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

— Какова ситуация с ценообразованием в отелях и санаториях? Будет ли рост цен на отдых?

— На данный момент повышения цен мы не фиксируем, несмотря на то, что у средств размещения всех видов выросла затратная часть в связи с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Также мы понимаем, что существует динамика в ценообразовании и на пике сезона стоимость может начать расти, поэтому ранее бронирование и бронирование сейчас может оказаться достаточно выгодным.

В то же время очень большое количество перенесенных бронирований с весны и июня произошло по сохраненной стоимости, а в некоторых случаях и с дисконтами. Сегодня отрасли важно сохранить лояльного гостя, не допустить скачка цен и сохранить репутацию.

Мы всячески рекомендовали отельерам договариваться с туристами о переносе времени отдыха, по возможности избегая конфликтов и недопонимания.

В поддержку отрасли при участии Ростуризма и министерства курортов Крыма, был разработан и принят закон об особенностях переноса или возврата туристам оплаты за отдых. Сейчас документ подписан президентом и проходит согласование постановления правительства, который уже определит деятельность этого закона.

Новшество позволит отелям и санаториям перенести отдых туристов на другие даты с аналогичной стоимостью и условиями до конца 2021 года, либо в крайнем случае вернуть оплату в течение 18 месяцев. Таким образом, по самым скромным подсчетам, отельеры смогут сохранить бронирования на более чем 10 миллиардов рублей. Это позволит не только сохранить бизнес, но и соблюсти права и интересы туристов.

Также законом предусмотрен возврат средств в кратчайшие сроки туристам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — инвалидность, временная нетрудоспособность, отсутствие трудоустройства, а также гражданам старше 65 лет.

— Планируется ли наращивать количество авиарейсов в Крым и расширять географию?

— Аэропорт и сообщение поездами уже перешли на летнее расписание, количество рейсов и география постоянно расширяется. Ожидается, что динамика перелетов в Крым в июле 2020-го будет не ниже, чем за аналогичный̆ период прошлого года. Цены на авиабилеты сейчас довольно доступные в связи с высокой конкуренцией. Средняя стоимость авиаперелета в Крым туда-обратно из российских городов сейчас составляет порядка восьми тысяч рублей, что на 40% ниже уровня прошлого года.

Кроме того, возобновлена программа субсидирования авиаперевозок для льготных категорий граждан. Это молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также лица с ограниченными физическими возможностями. Сейчас полеты осуществляются по 30 направлениям, до конца июня их количество вырастет до 46. С 30 июня в Крым можно будет прилететь практически из любого региона России. Кроме того, летом воздушная гавань полуострова впервые запустит авиасообщение с Дальним Востоком – и это, безусловно, станет значимым событием.

Что касается железнодорожного сообщения, то помимо поездов из столицы Крыма в Москву и Санкт-Петербург и обратно, этим летом дополнительные "Таврии" начнут курсировать между Симферополем, Кисловодском и Екатеринбургом, также составы будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Уже стало известно, что за две недели от старта продаж приобретено уже 40 тысяч билетов. Такая динамика дает возможность руководству перевозчика принять решение о запуске дополнительных маршрутов. Сейчас маршрутная сеть охватывает 30 крупных населенных пунктов.

Кроме того, с 26 июня в Крыму восстановлены межрегиональные пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам. Для нас важно любое улучшение логистических возможностей.

— Что ждет событийный туризм? Пройдут ли летом в Крыму традиционные музыкальные фестивали? Изменится ли их формат?

— Крым занимает лидирующие позиции в сфере событийного туризма в России и предыдущие два года становился самым фестивальным регионом страны в летний период.

К сожалению, в условиях пандемии и временных ограничений пока пришлось отказаться от большого количества ярких фестивалей, однако после снятия режима повышенной готовности и стабилизации эпидобстановки в Крыму, мы надеемся возобновить те фестивали, которые особенно полюбились нашим гостям.

Что касается таких громких событий как Koktebel Jazz Party, "Таврида — АРТ" и "Extreme Крым", запланированных на лето, то, скорее всего, они пройдут в новых форматах, соответственно обстановке. Но это и интересно, будем искать новые формы, современные подходы, онлайн-коммуникации. В планах на осень проведение нашего уникального гастрономического фестиваля "Ноябрьфест", но все будет определять эпидобстановка.