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Россияне одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку
Россияне одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку, как только ситуация с коронавирусом нормализуется, заявил РИА Новости посол страны в России,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:32
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, шри-ланка

Россияне одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку

10:32 29.06.2020
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© РИА Новости / Константин Крин / Перейти в фотобанкСитуация в Шри-Ланке
Ситуация в Шри-Ланке
© РИА Новости / Константин Крин
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Ситуация в Шри-Ланке. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россияне одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку, как только ситуация с коронавирусом нормализуется, заявил РИА Новости посол страны в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса.
"Российские туристы очень важны для нашей страны. Если Шри-Ланка будет выдавать бесплатные визы какой-либо стране, то Россия в первую очередь получит такое преимущество", - сказал дипломат.
Шри-Ланка с 1 августа 2019 года начала выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Эти меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией терактов 21 апреля. Власти Шри-Ланки в феврале продлили до 30 апреля выдачу бесплатных виз гражданам 48 стран, включая Россию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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