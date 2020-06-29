Россияне одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку

"Российские туристы очень важны для нашей страны. Если Шри-Ланка будет выдавать бесплатные визы какой-либо стране, то Россия в первую очередь получит такое преимущество", - сказал дипломат.

Шри-Ланка с 1 августа 2019 года начала выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Эти меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией терактов 21 апреля. Власти Шри-Ланки в феврале продлили до 30 апреля выдачу бесплатных виз гражданам 48 стран, включая Россию.