Посольство Шри-Ланки в России передало чай врачам, лечащих больных COVID

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки в РФ передало большое количество чая врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, заявил РИА Новости посол страны в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса.
"Учитывая самоотверженность ваших медицинских работников и любовь к цейлонскому чаю в России, посольство решило воспользоваться редкой возможностью, чтобы показать свою благодарность, передав большое количество чая в пять больниц, где лечат пациентов с COVID-19", - сказал посол.
Посол добавил, что он также посетил больницу в поселке Коммунарка в Москве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф