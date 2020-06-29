Посольство Шри-Ланки в России передало чай врачам, лечащих больных COVID

"Учитывая самоотверженность ваших медицинских работников и любовь к цейлонскому чаю в России, посольство решило воспользоваться редкой возможностью, чтобы показать свою благодарность, передав большое количество чая в пять больниц, где лечат пациентов с COVID-19", - сказал посол.