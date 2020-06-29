Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573608481.html
Посольство Шри-Ланки в России передало чай врачам, лечащих больных COVID
Посольство Шри-Ланки в РФ передало большое количество чая врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, заявил РИА Новости посол страны в России, профессор... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
шри-ланка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/101160/74/1011607444_0:140:640:500_1400x0_80_0_0_6763f27d5d4cf20bfdf66685a33d6586.jpg
шри-ланка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/101160/74/1011607444_0:140:640:500_1400x0_80_0_0_6763f27d5d4cf20bfdf66685a33d6586.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/101160/74/1011607444_0:80:640:560_1400x0_80_0_0_81d7b9d48cbd2cf24936d17201b6a561.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/101160/74/1011607444_0:0:640:640_1400x0_80_0_0_e87c5338ad0a38ff494bd3bbca45224a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, шри-ланка, в мире

Посольство Шри-Ланки в России передало чай врачам, лечащих больных COVID

10:26 29.06.2020
1235
© Фото : NVOПосольство Шри-Ланки в Москве
Посольство Шри-Ланки в Москве
© Фото : NVO
Посольство Шри-Ланки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство Шри-Ланки в РФ передало большое количество чая врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, заявил РИА Новости посол страны в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса.
"Учитывая самоотверженность ваших медицинских работников и любовь к цейлонскому чаю в России, посольство решило воспользоваться редкой возможностью, чтобы показать свою благодарность, передав большое количество чая в пять больниц, где лечат пациентов с COVID-19", - сказал посол.
Посол добавил, что он также посетил больницу в поселке Коммунарка в Москве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1830100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗШри-ЛанкаВ мире
Рекомендуем
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
В лаборатории
Шри-Ланке потребуется помощь России в получении вакцины против COVID-19
Ситуация в Шри-Ланке
Россияне одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил намерение Трампа вернуть Россию в G7
Вид на Московский аэропорт Домодедово
В Москве будут судить дебошира, избившего пассажира в Домодедово
Скорая помощь в Бангладеш
СМИ: число погибших при опрокидывании судна в Бангладеш возросло до 23
Отдыхающие на пляже в Ялте
Министр курортов Крыма рассказал о требованиях к туристам из-за COVID-19
Вид на Кабул
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове
Автомобили скорой помощи на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи. 29 июня 2020
СМИ: в Пакистане семь человек погибли при нападении на фондовую биржу
Пожар на полигоне ТБО в Норильске
В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами
В поезде дальнего следования
Эксперты рассказали, куда в июне туристы путешествовали чаще всего
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 926
Загрязнение реки
Прокуратура на Ямале проверит данные о загрязнения реки нефтепродуктами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Лента новостейМолния