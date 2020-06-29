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Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
Шри-Ланка может рассмотреть возможность просьбы об открытии второй кредитной линии для покупки большего объема российской военной техники, в частности... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:22
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коломбо, шри-ланка, оон, в мире

Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники

10:22 29.06.2020
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шри-Ланка может рассмотреть возможность просьбы об открытии второй кредитной линии для покупки большего объема российской военной техники, в частности бронетранспортеров (БТР), которые нужны для участия страны в миротворческой деятельности ООН, заявил РИА Новости посол страны в Москве, профессор Мигахаланде Д. Ламаванса.
"Мы уже приобрели часть военной техники, и как только первая кредитная линия закончится, мы изучим требования и возможные варианты. Шри-Ланка обсудит дополнительные инструменты, такие как кредитная линия", - сказал дипломат.
Москва оказывала содействие Коломбо во время проведения военной операции против террористов организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", напомнил дипломат, но сейчас Шри-Ланка участвует в миротворческой деятельности ООН, для которой требуются "различные виды техники, такие как бронетранспортёры".
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