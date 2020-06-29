"Один из моих учеников Филипп Юрьев семь лет писал сценарий картины "Китобой", который потом снял на Камчатке. Потрясающая история, скоро покажут на одном из крупных фестивалей, если он состоится. Так вот, по сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус. Она прочитала сценарий, ей понравилось, дала согласие", – рассказал Учитель, – Потом выходит фильм "Текст", происходит вся эта история (после обнаженных сцен с Иваном Янковским мужа актрисы Гарика Харламова начали называть рогоносцем. – Прим.ред.). И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене. Я упросил прийти их на студию, Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей десять минут фильма, она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", – сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!".
Учитель рассказал, как убедил Асмус сняться в откровенной сцене
10:43 29.06.2020 (обновлено: 10:57 29.06.2020)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российский режиссер и сценарист Алексей Учитель в беседе с Александром Цыпкиным рассказал, как убедил актрису Кристину Асмус сняться в откровенной сцене в фильме его ученика Филиппа Юрьева "Китобой".
В марте этого года Кристина Асмус сообщила в инстаграме, что в декабре действительно снялась в фильме "Китобой" и уточнила, что это будет не хоррор, а драма.
"Я сыграла девушку из секс видеочата. Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты", – написала актриса.
Ранее стало известно, что Асмус и Харламов решили развестись после восьми лет брака. По словам пары, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.
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