Учитель рассказал, как убедил Асмус сняться в откровенной сцене

"Один из моих учеников Филипп Юрьев семь лет писал сценарий картины "Китобой", который потом снял на Камчатке. Потрясающая история, скоро покажут на одном из крупных фестивалей, если он состоится. Так вот, по сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус. Она прочитала сценарий, ей понравилось, дала согласие", – рассказал Учитель, – Потом выходит фильм "Текст", происходит вся эта история (после обнаженных сцен с Иваном Янковским мужа актрисы Гарика Харламова начали называть рогоносцем. – Прим.ред.). И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене. Я упросил прийти их на студию, Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей десять минут фильма, она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", – сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!".