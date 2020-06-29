В Крыму зафиксировали высокий уровень летнего бронирования отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Уровень бронирования в крымских гостиницах и других объектах размещения на июль достигает 90%, сказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
"У нас только оптимистические прогнозы на курортный сезон… Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%", - сказал в интервью РИА Новости Волченко.
По словам министра, в ситуации после спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Крым очень востребован как курорт для лечения заболеваний дыхательной системы. По его данным, на сегодняшний день уже 380 объектов размещения предоставили обязательства по открытию и началу работы с 1 июля.
"Климатолечение и целебные крымские терренкуры, сочетание морского и горного хвойного воздуха на Южном берегу, уникальные технологии и опыт сакских и евпаторийских курортов – все это уникальные возможности и для реабилитации, и для профилактики, причем наиболее эффективный период для них – осенне-весенний, что и определяет дополнительные перспективы региона", - добавил он.
Крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.