В Крыму зафиксировали высокий уровень летнего бронирования отдыха

"Климатолечение и целебные крымские терренкуры, сочетание морского и горного хвойного воздуха на Южном берегу, уникальные технологии и опыт сакских и евпаторийских курортов – все это уникальные возможности и для реабилитации, и для профилактики, причем наиболее эффективный период для них – осенне-весенний, что и определяет дополнительные перспективы региона", - добавил он.