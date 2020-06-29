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В Крыму зафиксировали высокий уровень летнего бронирования отдыха
Уровень бронирования в крымских гостиницах и других объектах размещения на июль достигает 90%, сказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:26
туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым, общество

В Крыму зафиксировали высокий уровень летнего бронирования отдыха

10:18 29.06.2020 (обновлено: 11:26 29.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Уровень бронирования в крымских гостиницах и других объектах размещения на июль достигает 90%, сказал РИА Новости министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
"У нас только оптимистические прогнозы на курортный сезон… Что касается перспектив нынешнего сезона, то уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях он достигает 90%", - сказал в интервью РИА Новости Волченко.
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По словам министра, в ситуации после спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Крым очень востребован как курорт для лечения заболеваний дыхательной системы. По его данным, на сегодняшний день уже 380 объектов размещения предоставили обязательства по открытию и началу работы с 1 июля.
"Климатолечение и целебные крымские терренкуры, сочетание морского и горного хвойного воздуха на Южном берегу, уникальные технологии и опыт сакских и евпаторийских курортов – все это уникальные возможности и для реабилитации, и для профилактики, причем наиболее эффективный период для них – осенне-весенний, что и определяет дополнительные перспективы региона", - добавил он.
Крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.
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Читайте полный текст интервью Вадима Волченко >>
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ТуризмТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмРеспублика КрымОбщество
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