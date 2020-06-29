https://ria.ru/20200629/1573607636.html
Шри-Ланке потребуется помощь России в получении вакцины против COVID-19
Шри-Ланке понадобится помощь России в получении доступа к вакцине против коронавируса, которая в настоящий момент разрабатывается в Москве, заявил РИА новости... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:13
2020-06-29T10:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
шри-ланка
в мире
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1
шри-ланка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, шри-ланка, в мире
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шри-Ланке
понадобится помощь России в получении доступа к вакцине против коронавируса, которая в настоящий момент разрабатывается в Москве, заявил РИА новости посол страны в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.
"Хотя нам пока удается справляться с пандемией, нам потребуется помощь России, в особенности в вопросе вакцинации. Когда Россия будет готова начать широкомасштабное производство вакцины, Шри-Ланка обратится за помощью", - сказал дипломат.
Также Ламаванса отметил подход России к решению проблемы коронавируса в стране.
"Как профессиональный медик, я могу сказать, что Россия предприняла ряд значимых шагов для сдерживания пандемии COVID-19, и, как следствие, смертность - и что очень важно - в вашей стране очень низкая. Это выдающееся достижение, и я знаю, как тяжело медперсоналу работать в таких сложных условиях, чтобы добиться впечатляющих результатов", - добавил Ламаванса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф