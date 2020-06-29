Шри-Ланке потребуется помощь России в получении вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

"Хотя нам пока удается справляться с пандемией, нам потребуется помощь России, в особенности в вопросе вакцинации. Когда Россия будет готова начать широкомасштабное производство вакцины, Шри-Ланка обратится за помощью", - сказал дипломат.

"Как профессиональный медик, я могу сказать, что Россия предприняла ряд значимых шагов для сдерживания пандемии COVID-19, и, как следствие, смертность - и что очень важно - в вашей стране очень низкая. Это выдающееся достижение, и я знаю, как тяжело медперсоналу работать в таких сложных условиях, чтобы добиться впечатляющих результатов", - добавил Ламаванса.