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Туризм
https://ria.ru/20200629/1573607538.html
Эксперты рассказали, куда в июне туристы путешествовали чаще всего
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали покупку билетов на июнь и определили наиболее востребованные маршруты клиентов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:18
туризм
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, москва, уфа, самара, сочи, минеральные воды, тюмень, екатеринбург, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург, казань

Эксперты рассказали, куда в июне туристы путешествовали чаще всего

10:18 29.06.2020
234
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ поезде дальнего следования
В поезде дальнего следования
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали покупку билетов на июнь и определили наиболее востребованные маршруты клиентов, сообщает OneTwoTrip.
Первые строчки рейтинга городов, куда отправлялись туристы на самолетах, занимают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В июне прошлого года ситуация была такой же, но в Северную столицу летали на четверть реже. В этом году более популярными стали Симферополь и Краснодар — на треть. Как и в прошлом году далее в списке расположились Минеральные Воды, Уфа и Ростов-на-Дону. А вместо Самары и Екатеринбурга, которые замыкали список лидеров, в него вошли Махачкала и Казань.
Примечательно, что три четверти авиапутешественников, не желая рисковать возможным возвратом или обменом билетов, приобретали их менее, чем за неделю до рейса. Это на 15 процент больше, чем в июне прошлого года.
Анализируя покупки железнодорожных билетов, эксперты отмечают рост спроса на плацкартные билеты (на четверть). Сидячие вагоны стали популярнее на пять процентов. А среди маршрутов наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В пятерку самых востребованных вошли также поездки в Екатеринбург и Краснодар.
Города России. Ростов-на-Дону
7 апреля, 08:00Туризм
Русский Ливерпуль. Лучшие виды Ростова-на-Дону
110000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваУфаСамараСочиМинеральные ВодыТюменьЕкатеринбургРостов-на-ДонуМахачкалаСанкт-ПетербургКазань
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