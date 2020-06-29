https://ria.ru/20200629/1573607538.html
Эксперты рассказали, куда в июне туристы путешествовали чаще всего
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали покупку билетов на июнь и определили наиболее востребованные маршруты клиентов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:18
2020-06-29T10:18
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
самара
сочи
минеральные воды
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153508/43/1535084374_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_cee91d4cd06418f3be83815339e60a7c.jpg
https://ria.ru/20200407/1569549588.html
москва
уфа
самара
сочи
минеральные воды
тюмень
екатеринбург
ростов-на-дону
махачкала
санкт-петербург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153508/43/1535084374_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_cee91d4cd06418f3be83815339e60a7c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153508/43/1535084374_364:0:3095:2048_1400x0_80_0_0_3a0cdf7c1a885c3ed23f4c9dd9fd6685.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153508/43/1535084374_1047:0:3095:2048_1400x0_80_0_0_e9a1139d254714c493a4d78abeb0274d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, уфа, самара, сочи, минеральные воды, тюмень, екатеринбург, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали покупку билетов на июнь и определили наиболее востребованные маршруты клиентов, сообщает OneTwoTrip.
Первые строчки рейтинга городов, куда отправлялись туристы на самолетах, занимают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В июне прошлого года ситуация была такой же, но в Северную столицу летали на четверть реже. В этом году более популярными стали Симферополь и Краснодар — на треть. Как и в прошлом году далее в списке расположились Минеральные Воды, Уфа и Ростов-на-Дону. А вместо Самары и Екатеринбурга, которые замыкали список лидеров, в него вошли Махачкала и Казань.
Примечательно, что три четверти авиапутешественников, не желая рисковать возможным возвратом или обменом билетов, приобретали их менее, чем за неделю до рейса. Это на 15 процент больше, чем в июне прошлого года.
Анализируя покупки железнодорожных билетов, эксперты отмечают рост спроса на плацкартные билеты (на четверть). Сидячие вагоны стали популярнее на пять процентов. А среди маршрутов наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В пятерку самых востребованных вошли также поездки в Екатеринбург и Краснодар.