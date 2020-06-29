Эксперты рассказали, куда в июне туристы путешествовали чаще всего

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали покупку билетов на июнь и определили наиболее востребованные маршруты клиентов, сообщает OneTwoTrip.

Первые строчки рейтинга городов, куда отправлялись туристы на самолетах, занимают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В июне прошлого года ситуация была такой же, но в Северную столицу летали на четверть реже. В этом году более популярными стали Симферополь и Краснодар — на треть. Как и в прошлом году далее в списке расположились Минеральные Воды, Уфа и Ростов-на-Дону. А вместо Самары и Екатеринбурга, которые замыкали список лидеров, в него вошли Махачкала и Казань.

Примечательно, что три четверти авиапутешественников, не желая рисковать возможным возвратом или обменом билетов, приобретали их менее, чем за неделю до рейса. Это на 15 процент больше, чем в июне прошлого года.