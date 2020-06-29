Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 на 29 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4314 случаев заболевания", - говорится в сообщении.