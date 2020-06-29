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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573607370.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 51, до 4314, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район, общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи

10:07 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 51, до 4314, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 на 29 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4314 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлено 810 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 676, в Петушинском районе - 523, в Муроме - 375, в Александровском районе - 337, в Ковровском районе - 309, Собинском - 259.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2552 пациента, скончались 62.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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