https://ria.ru/20200629/1573607306.html
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове, заявил РИА Новости посол страны в Москве, профессор Мигахаланде Д. Ламаванса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:06
2020-06-29T10:07
риа наука
юрий материй (посол россии на шри-ланке)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
шри-ланка
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573538514.html
2
москва
шри-ланка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий материй (посол россии на шри-ланке), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, шри-ланка, в мире