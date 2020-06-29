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Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове, заявил РИА Новости посол страны в Москве, профессор Мигахаланде Д. Ламаванса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:07
риа наука
юрий материй (посол россии на шри-ланке)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
шри-ланка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
юрий материй (посол россии на шри-ланке), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, шри-ланка, в мире

Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове

10:06 29.06.2020 (обновлено: 10:07 29.06.2020)
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове, заявил РИА Новости посол страны в Москве, профессор Мигахаланде Д. Ламаванса.
"Переговоры начались, и с российской стороны предложить использовать атомную энергию - это очень хорошо, но обычно для подобного рода проектов требуется много обсуждений ... Я думаю, обсуждения продолжатся, затем будут выработаны механизмы и что-то может получиться", - сказал дипломат.
Ранее посол РФ на Шри-Ланке Юрий Материй в интервью РИА Новости заявил, что идея строительства Россией атомной электростанции на Шри-Ланке может быть предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе возможна ее реализация с учетом существенного роста энергопотребления в стране. Как отметил посол, консультации по предложенному российской стороной проекту межправсоглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях между "Росатомом" и профильными ланкийскими ведомствами состоялись впервые в 2017 году.
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РИА НаукаЮрий Материй (посол России на Шри-Ланке)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваШри-ЛанкаВ мире
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