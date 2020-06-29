Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС на острове

"Переговоры начались, и с российской стороны предложить использовать атомную энергию - это очень хорошо, но обычно для подобного рода проектов требуется много обсуждений ... Я думаю, обсуждения продолжатся, затем будут выработаны механизмы и что-то может получиться", - сказал дипломат.