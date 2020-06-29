Нева, Фонтанка, Мойка: прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Петербург невозможно представить себе без прогулок по рекам и каналам.
Петербург невозможно представить себе без прогулок по рекам и каналам.
Именно с воды открываются самые живописные виды города.
Именно с воды открываются самые живописные виды города.
Прогулочные катера вновь ходят по Неве, Большой, Средней и Малой Невке, Мойке и Фонтанке, каналу Грибоедова и Кронверкскому проливу.
Прогулочные катера вновь ходят по Неве, Большой, Средней и Малой Невке, Мойке и Фонтанке, каналу Грибоедова и Кронверкскому проливу.
Вид с Невы на Петропавловский собор.
Это стало возможным, когда сняли ряд ограничительных мер, связанных с пандемией.
Это стало возможным, когда сняли ряд ограничительных мер, связанных с пандемией.
К привычным туристическим маршрутам добавятся новые.
К привычным туристическим маршрутам добавятся новые.
В водные маршруты включат современные пространства, такие как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия.
В водные маршруты включат современные пространства, такие как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации утвердили стандарт безопасности перевозок.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации утвердили стандарт безопасности перевозок.
К санитарному режиму пассажирских судов предъявляют повышенные требования.
К санитарному режиму пассажирских судов предъявляют повышенные требования.
Перед заходом на судно пассажирам дистанционно замеряют температуру.
Перед заходом на судно пассажирам дистанционно замеряют температуру.
У трапа судна организованы пункты для обработки рук, а в санузлах установлены дозаторы с антисептиком.
У трапа судна организованы пункты для обработки рук, а в санузлах установлены дозаторы с антисептиком.
Троицкий мост через Неглинную.
Туристы едут на прогулочном катере по Фонтанке.
В 2019 году по городу курсировали 148 пассажирских судов и 134 маломерных.
В 2019 году по городу курсировали 148 пассажирских судов и 134 маломерных.
Они перевезли более 2,7 миллиона человек.