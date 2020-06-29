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Нева, Фонтанка, Мойка: прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге после долгого перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, стартовала навигация по рекам и каналам. Первые речные трамвайчики с туристами — РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:28
фонтанка (река)
нева (река)
санкт-петербург
фото
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нева (река)
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РИА Новости
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353
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фонтанка (река), нева (река), санкт-петербург, фото, фото

Нева, Фонтанка, Мойка: прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга

12:20 29.06.2020 (обновлено: 13:28 29.06.2020)
680
В Санкт-Петербурге после долгого перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, стартовала навигация по рекам и каналам. Первые речные трамвайчики с туристами — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Петербург невозможно представить себе без прогулок по рекам и каналам.

Прогулочные катера на реке Фонтанка и мост Ломоносова
1 из 15

Петербург невозможно представить себе без прогулок по рекам и каналам.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Именно с воды открываются самые живописные виды города.

Туристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге
2 из 15

Именно с воды открываются самые живописные виды города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Прогулочные катера вновь ходят по Неве, Большой, Средней и Малой Невке, Мойке и Фонтанке, каналу Грибоедова и Кронверкскому проливу.

Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
3 из 15

Прогулочные катера вновь ходят по Неве, Большой, Средней и Малой Невке, Мойке и Фонтанке, каналу Грибоедова и Кронверкскому проливу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вид с Невы на Петропавловский собор.

Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
4 из 15

Вид с Невы на Петропавловский собор.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Это стало возможным, когда сняли ряд ограничительных мер, связанных с пандемией.

Прогулочный катер у Прачечного моста в Санкт-Петербурге
5 из 15

Это стало возможным, когда сняли ряд ограничительных мер, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К привычным туристическим маршрутам добавятся новые.

Туристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге
6 из 15

К привычным туристическим маршрутам добавятся новые.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В водные маршруты включат современные пространства, такие как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия.

Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
7 из 15

В водные маршруты включат современные пространства, такие как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В условиях сложной эпидемиологической ситуации утвердили стандарт безопасности перевозок.

Прогулочные катера у Аничкова моста в Санкт-Петербурге
8 из 15

В условиях сложной эпидемиологической ситуации утвердили стандарт безопасности перевозок.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К санитарному режиму пассажирских судов предъявляют повышенные требования.

Набережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
9 из 15

К санитарному режиму пассажирских судов предъявляют повышенные требования.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Перед заходом на судно пассажирам дистанционно замеряют температуру.

Туристы на прогулочном катере у Шереметьевского дворца в Санкт-Петербурге
10 из 15

Перед заходом на судно пассажирам дистанционно замеряют температуру.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

У трапа судна организованы пункты для обработки рук, а в санузлах установлены дозаторы с антисептиком.

Прогулочный катер в канале Зимняя канавка в Санкт-Петербурге
11 из 15

У трапа судна организованы пункты для обработки рук, а в санузлах установлены дозаторы с антисептиком.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Троицкий мост через Неглинную.

Троицкий мост через Неглинную в Санкт-Петербурге
12 из 15

Троицкий мост через Неглинную.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Туристы едут на прогулочном катере по Фонтанке.

Туристы на прогулочном катере на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
13 из 15

Туристы едут на прогулочном катере по Фонтанке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В 2019 году по городу курсировали 148 пассажирских судов и 134 маломерных.

Прогулочный катер на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
14 из 15

В 2019 году по городу курсировали 148 пассажирских судов и 134 маломерных.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Они перевезли более 2,7 миллиона человек.

Туристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге
15 из 15

Они перевезли более 2,7 миллиона человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фонтанка (река)Нева (река)Санкт-ПетербургФото
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