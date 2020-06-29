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В Шри-Ланке отменили комендантский час, введенный из-за COVID-19
Власти Шри-Ланки приняли решение отменить действие на территории страны комендантского часа, который был введен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:46
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шри-ланка, в мире

В Шри-Ланке отменили комендантский час, введенный из-за COVID-19

09:46 29.06.2020
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© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки приняли решение отменить действие на территории страны комендантского часа, который был введен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.
В конце мая местные власти приняли решение сократить комендантский час и установить время его действия с 22.00 до 04.00 (ежедневно) по всей стране. Было разрешено перемещение между дистриктами, кроме Коломбо и Гампахи.
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"Росгражданам в Шри-Ланке. Местные власти приняли решение об отмене с 28 июня комендантского часа, который был введен в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие всех типов виз для иностранцев в стране, включая россиян.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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