ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Против изменений Основного закона проголосовали 23,6 процента граждан, испортили бюллетень 0,4 процента. Также отмечается, что по состоянию на 21:00 мск 28 июня в исследовании приняли участие 163 124 человека, из которых 70,6 процента ответили на заданный вопрос, остальные отказались.