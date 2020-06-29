Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200629/1573605727.html
"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:12
риа наука
россия
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
москва
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/92/1557939288_0:335:751:757_1400x0_80_0_0_3c96a26128a68152378d105be715cfce.jpg
https://ria.ru/20200609/1572681622.html
https://ria.ru/20200408/1569723518.html
как то неуклюже лапшу развесили людям. слишком уж топорно оправдали воровство
203
Это будет когда нибудь, а пока за бюджетные деньги будет 7, потом объяснят почему удешевить неполучилось.
155
59
россия
москва
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/92/1557939288_0:335:751:757_1400x0_80_0_0_3c96a26128a68152378d105be715cfce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155793/92/1557939288_0:265:751:828_1400x0_80_0_0_98369df6a8ecbcdb9e9c62c6a85696a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155793/92/1557939288_0:171:751:921_1400x0_80_0_0_ec732e506df68cf21bf7260021de5639.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, москва, омск

"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"

09:41 29.06.2020 (обновлено: 10:12 29.06.2020)
42122
© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
© РИА Новости / Андрей Красильников
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" скоро возобновит летно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", — добавил собеседник агентства.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
9 июня, 13:27РИА Наука
В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
По его словам, до завершения переноса производства в Омск, на площадку ПО "Полет", Центр имени Хруничева вынужден работать на двух площадках, что создает дополнительные накладные расходы.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", а также носители повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
Ранее стало известно, что одна "Ангара-А5" стоит семь миллиардов рублей. Однако когда ракету будут выпускать серийно в Омске, ее себестоимость снизится до четырех миллиардов (в любом случае она будет дороже ракеты "Протон" в полтора раза).
Сотрудники государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева у транспортного контейнера с блоками ракеты Ангара А5 в одном из цехов предприятия в Москве
8 апреля, 03:09РИА Наука
Вторую ракету "Ангара-А5" отправят в Плесецк во II-III кварталах
16659161230306
Обсудить 59
РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосМоскваОмск
Популярные комментарии
как то неуклюже лапшу развесили людям. слишком уж топорно оправдали воровство
29 июня, 09:59
Филип Филипыч
128604065
Это будет когда нибудь, а пока за бюджетные деньги будет 7, потом объяснят почему удешевить неполучилось.
29 июня, 10:02
MSMaksim S
971100047
Рекомендуем
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Символический сварной шов Турецкого потока
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Военный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония
"Такого еще не было": почему Япония отказала США в размещении оружия
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Знак радиоактивности
В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
Лента новостейМолния