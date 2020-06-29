https://ria.ru/20200629/1573605727.html
"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:41
2020-06-29T10:12
риа наука
россия
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
москва
омск
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https://ria.ru/20200609/1572681622.html
https://ria.ru/20200408/1569723518.html
Филип Филипыч
как то неуклюже лапшу развесили людям. слишком уж топорно оправдали воровство
203
Maksim S
Это будет когда нибудь, а пока за бюджетные деньги будет 7, потом объяснят почему удешевить неполучилось.
155
59
россия
москва
омск
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, москва, омск
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5"
обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве
и Омске
, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос
".
"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" скоро возобновит летно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", — добавил собеседник агентства.
По его словам, до завершения переноса производства в Омск, на площадку ПО "Полет", Центр имени Хруничева вынужден работать на двух площадках, что создает дополнительные накладные расходы.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", а также носители повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
Ранее стало известно, что одна "Ангара-А5" стоит семь миллиардов рублей. Однако когда ракету будут выпускать серийно в Омске, ее себестоимость снизится до четырех миллиардов (в любом случае она будет дороже ракеты "Протон" в полтора раза).