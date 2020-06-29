"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Высокая стоимость Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве Омске , а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации " Роскосмос ".

"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" скоро возобновит летно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", — добавил собеседник агентства.

По его словам, до завершения переноса производства в Омск, на площадку ПО "Полет", Центр имени Хруничева вынужден работать на двух площадках, что создает дополнительные накладные расходы.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", а также носители повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".