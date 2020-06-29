Власти Южной Кореи лишат лицензий две НКО, отправлявших листовки в КНДР

ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Власти Власти Южной Кореи готовятся лишить лицензии на деятельность две некоммерческие организации, действия которых привели к обострению межкорейских отношений, сообщает информационное агентство Ренхап

По его данным, министерство по делам национального объединения Республики Корея провела слушания в отношении так называемой "Коалиции движений за свободную Северную Корею" и организации "Кхынсэм", перед тем как лишить их разрешений.

Против двух организаций южнокорейские власти решили ранее выдвинуть обвинения из-за их отказа прекратить переброску на территорию КНДР на надувных шарах листовок с критикой пхеньянского руководства.

Из-за этой деятельности, продолжающейся уже много лет, Пхеньян недавно прекратил контакты с Сеулом и взорвал здание совместного координационного бюро для поддержания гражданских связей между двумя сторонами.

Если некоммерческие организации будут лишены разрешений на деятельность, они не смогут собирать финансовую помощь в Южной Корее. Со своей стороны они критикуют власти за то, что у них отбирают конституционное право на свободу выражения.

В 2018 году лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин подписали декларацию, провозгласив курс на прекращение враждебных действий. Однако переброска антипхеньянскими организациями листовок в столице КНДР расценили как нарушение таких договоренностей.

По данным министерства по делам национального объединения Южной Кореи, группа активистов "Кхынсэм" восемь раз пыталась перебросить через демилитаризованную зону между Югом и Севером пластиковые бутылки с рисом, текстами библии на USB, а "Коалиция движений за свободную Северную Корею" на прошлой неделе собиралась перебросить в КНДР 500 тысяч листовок, карточек памяти SD и бумажные доллары, однако шары с ними через военно-демаркационную линию не перелетели.