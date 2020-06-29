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Власти Южной Кореи лишат лицензий две НКО, отправлявших листовки в КНДР
Власти Южной Кореи готовятся лишить лицензии на деятельность две некоммерческие организации, действия которых привели к обострению межкорейских отношений,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:22
мун чжэ ин
ким чен ын
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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РИА Новости
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353
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353
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мун чжэ ин, ким чен ын, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

Власти Южной Кореи лишат лицензий две НКО, отправлявших листовки в КНДР

09:22 29.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Власти Южной Кореи готовятся лишить лицензии на деятельность две некоммерческие организации, действия которых привели к обострению межкорейских отношений, сообщает информационное агентство Ренхап.
По его данным, министерство по делам национального объединения Республики Корея провела слушания в отношении так называемой "Коалиции движений за свободную Северную Корею" и организации "Кхынсэм", перед тем как лишить их разрешений.
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Против двух организаций южнокорейские власти решили ранее выдвинуть обвинения из-за их отказа прекратить переброску на территорию КНДР на надувных шарах листовок с критикой пхеньянского руководства.
Из-за этой деятельности, продолжающейся уже много лет, Пхеньян недавно прекратил контакты с Сеулом и взорвал здание совместного координационного бюро для поддержания гражданских связей между двумя сторонами.
Если некоммерческие организации будут лишены разрешений на деятельность, они не смогут собирать финансовую помощь в Южной Корее. Со своей стороны они критикуют власти за то, что у них отбирают конституционное право на свободу выражения.
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В 2018 году лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали декларацию, провозгласив курс на прекращение враждебных действий. Однако переброска антипхеньянскими организациями листовок в столице КНДР расценили как нарушение таких договоренностей.
По данным министерства по делам национального объединения Южной Кореи, группа активистов "Кхынсэм" восемь раз пыталась перебросить через демилитаризованную зону между Югом и Севером пластиковые бутылки с рисом, текстами библии на USB, а "Коалиция движений за свободную Северную Корею" на прошлой неделе собиралась перебросить в КНДР 500 тысяч листовок, карточек памяти SD и бумажные доллары, однако шары с ними через военно-демаркационную линию не перелетели.
На прошлой неделе полиция провела обыски в штабах этих двух организаций.
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Мун Чжэ ИнКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
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