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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573605080.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки на Украине выросло на 646, до 43 628, умерли еще 18 человек, всего скончались 1147, сообщила... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:38
ситуация на украине
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ситуация на украине, воз, украина, в мире

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628

09:20 29.06.2020 (обновлено: 09:38 29.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки на Украине выросло на 646, до 43 628, умерли еще 18 человек, всего скончались 1147, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Двадцать девятого июня (по состоянию на 9.00, совпадает с мск) на Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 646 новых случаев", - сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что всего было проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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