На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628

"Двадцать девятого июня (по состоянию на 9.00, совпадает с мск) на Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 646 новых случаев", - сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".