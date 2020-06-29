На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628

КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки на Украине выросло на 646, до 43 628, умерли еще 18 человек, всего скончались 1147, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"Двадцать девятого июня (по состоянию на 9.00, совпадает с мск) на Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 646 новых случаев", - сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Отмечается, что всего было проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.