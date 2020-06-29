СМИ: полиция Луисвилла задержала подозреваемого в убийстве демонстранта

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полиция города Луисвилл в американском штате Кентукки задержала подозреваемого в Полиция города Луисвилл в американском штате Кентукки задержала подозреваемого в убийстве демонстранта во время акции протеста в городе, сообщил портал Global news

Ранее полиция Луисвилла сообщила, что один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в парке на месте проведения протестов.

Сообщается, что житель Луисвилла Стивен Нельсон Лопес был задержан полицией, ему предъявили обвинения в убийстве и необоснованных действиях, угрожающих жизни других людей.

По сообщению телеканала, сам Лопес был ранен в ногу свидетелями и госпитализирован, после чего его взяли под стражу.