Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле

"Около 21.00 поступили сообщения о выстрелах в парке на площади Джефферсона. Потом поступили звонки о том, что сотрудника департамента шерифа были в парке, принимая меры по спасению жизни мужчины, который в итоге скончался на месте. Спустя некоторое время мы получили информацию еще об одном раненном из огнестрельного оружия… Этот человек был доставлен в Университетскую больницу с не опасными для жизни ранениями", - сказано в Facebook-аккаунте ведомства.