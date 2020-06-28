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Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в американском городе Луисвилл в месте проведения протестов, сообщила в воскресенье полиция города. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T07:07
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Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле

07:07 28.06.2020
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© REUTERS / Bryan WoolstonСолдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
© REUTERS / Bryan Woolston
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе в американском городе Луисвилл в месте проведения протестов, сообщила в воскресенье полиция города.
"Около 21.00 поступили сообщения о выстрелах в парке на площади Джефферсона. Потом поступили звонки о том, что сотрудника департамента шерифа были в парке, принимая меры по спасению жизни мужчины, который в итоге скончался на месте. Спустя некоторое время мы получили информацию еще об одном раненном из огнестрельного оружия… Этот человек был доставлен в Университетскую больницу с не опасными для жизни ранениями", - сказано в Facebook-аккаунте ведомства.
Как отмечает издание Courier Journal, последнее время в парке регулярно проходили акции протеста в связи с убийством полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения.
Полиция зачистила парк и собирает показания, пытаясь установить причастных к инциденту. Парк в этой связи будет закрыт на несколько часов.
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