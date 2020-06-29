Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в инстаграме написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ.
"Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12 130", — пояснила Боня.
Эта сумма, по словам ведущей, поступила на счет 26 июня. Экс-участница "Дома-2" отметила, что не просила бухгалтера подавать заявление на помощь. Кроме того, эта сумма, как пояснила Боня, не покроет убытки, которые она понесла во время простоя. Также телеведущая заявила, что хочет передать эти деньги в нуждающуюся малоимущую семью.
"От себя и от своего бренда джинсов я готова перевести еще две таких суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах", — написала Боня.
Ранее бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня раскритиковала выделение нуждающимся россиянам помощи в размере минимального размера оплаты труда. По ее мнению, деньги раздают "всяким алкоголикам и нищебродам".