Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

"Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12 130", — пояснила Боня.

Эта сумма, по словам ведущей, поступила на счет 26 июня. Экс-участница "Дома-2" отметила, что не просила бухгалтера подавать заявление на помощь. Кроме того, эта сумма, как пояснила Боня, не покроет убытки, которые она понесла во время простоя. Также телеведущая заявила, что хочет передать эти деньги в нуждающуюся малоимущую семью.