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Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в инстаграме написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:17
россия
виктория боня
шоу-бизнес
мрот
общество
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До чего отвратительный человек...
152
Наоборот, малоимущим помогает. А критики кому-то помогли?
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155487/02/1554870245_110:336:1962:1378_1400x0_80_0_0_bc0ff3c26a7ac71d7f4818d5ffe20ef4.jpg
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РИА Новости
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60
россия, виктория боня, шоу-бизнес, мрот, общество

Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала

08:56 29.06.2020 (обновлено: 13:17 29.06.2020)
36768
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня
Телеведущая Виктория Боня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Виктория Боня. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня в инстаграме написала, что получила от государства помощь в размере МРОТ.

"Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12 130", — пояснила Боня.

Эта сумма, по словам ведущей, поступила на счет 26 июня. Экс-участница "Дома-2" отметила, что не просила бухгалтера подавать заявление на помощь. Кроме того, эта сумма, как пояснила Боня, не покроет убытки, которые она понесла во время простоя. Также телеведущая заявила, что хочет передать эти деньги в нуждающуюся малоимущую семью.

"От себя и от своего бренда джинсов я готова перевести еще две таких суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах", — написала Боня.

Ранее бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня раскритиковала выделение нуждающимся россиянам помощи в размере минимального размера оплаты труда. По ее мнению, деньги раздают "всяким алкоголикам и нищебродам".
Модель и телеведущая Виктория Боня
17 июня, 19:51
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24776442449
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РоссияВиктория БоняШоу-бизнесМРОТОбщество
Популярные комментарии
До чего отвратительный человек...
29 июня, 09:09
kkristallovich_r
14400007
Наоборот, малоимущим помогает. А критики кому-то помогли?
29 июня, 09:32
и.игорь .
6620262
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