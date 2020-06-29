https://ria.ru/20200629/1573603975.html
В Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов
Порядка 3,2 тысячи сайтов в Казахстане в 2019 году признали незаконными и заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике, сообщила в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:51
2020-06-29T15:28
марат балаев
казахстан
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573351605.html
1
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/77/1559547782_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ed8bb9e64cdc6796881a7acbbcdbbf31.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат балаев, казахстан, в мире