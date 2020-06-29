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В Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов
Порядка 3,2 тысячи сайтов в Казахстане в 2019 году признали незаконными и заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике, сообщила в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:28
марат балаев
казахстан
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
марат балаев, казахстан, в мире

В Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов

08:51 29.06.2020 (обновлено: 15:28 29.06.2020)
16411
© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 июн — РИА Новости. Порядка 3,2 тысячи сайтов в Казахстане в 2019 году признали незаконными и заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике, сообщила в понедельник министр информации и общественного развития республики Аида Балаева.

"В 2019 году было проанализировано более 5300 интернет-ресурсов, из которых 3200 были признаны незаконными. Все они были вовремя заблокированы", — сказала Балаева в ходе отчетной встречи перед населением.

Она отметила, что "самое важное в этой области — создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
24 июня, 04:21
Межгосударственные отношения России и Казахстана
51101237
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Марат БалаевКазахстанВ мире
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