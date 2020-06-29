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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 42 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 757, выздоровели 11 429, сообщила организация Центров... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул

В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19

08:33 29.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 29 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 42 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 757, выздоровели 11 429, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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По данным KCDC, 30 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 12 завезены из-за границы. 16 случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, ещё семь в Сеуле, остальные по всей стране. Пятерых зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 65 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 429, что составляет 89,6%. Число жертв достигло 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,26 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1562 случая завезли из-за границы, из них примерно 78% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 711 зараженных.
В Сеуле уже 210 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 28 заболевших образовали кластер в одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви около 2 тысяч прихожан, карантинные власти в связи с этими случаями проверили на коронавирус уже около 1600 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяСеул
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