В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч

В воскресенье также было зафиксирован два случая смерти пациента с COVID-19, в том числе врача, работавшего в карантинном центре, общее число погибших от пандемии в стране составило 22 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5329. В воскресенье из больниц были выписаны 89 человек, в субботу - 202, в пятницу - 161. Сейчас на лечении находятся 2680 человек с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.