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Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
Более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают международное сообщество сделать вакцины против... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:03
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коронавирус covid-19, мэттью дэймон, джордж клуни, воз, еврокомиссия, михаил горбачев, бангладеш, ссср, италия, в мире

Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными

08:03 29.06.2020
683
© Илья ПиталевВ лаборатории
В лаборатории
© Илья Питалев
В лаборатории. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают международное сообщество сделать вакцины против COVID-19 доступными по всему мире в качестве "общего блага", сообщил расположенный в Бангладеш центр Юнуса, основанный лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом.
"Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации", - говорится в заявлении на сайте центра.
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К инициативе присоединились бывшие президенты, политики, а также всемирно известные артисты и режиссеры, в частности лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и Шерон Стоун и многие другие.
"Мы призываем всех мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, религиозных социальных и духовных лидеров, руководителей исследовательских лабораторий и фармацевтических компаний, а также СМИ объединить усилия и сделать так, чтобы в случае получения вакцины COVID-19 у нас был глобальный консенсус в отношении того, что она должна использоваться в качестве общего блага", - отмечается в письме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мэттью ДэймонДжордж КлуниВОЗЕврокомиссияМихаил ГорбачевБангладешСССРИталияВ мире
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