Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными

"Мы призываем всех мировых лидеров, включая генерального секретаря ООН, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, религиозных социальных и духовных лидеров, руководителей исследовательских лабораторий и фармацевтических компаний, а также СМИ объединить усилия и сделать так, чтобы в случае получения вакцины COVID-19 у нас был глобальный консенсус в отношении того, что она должна использоваться в качестве общего блага", - отмечается в письме.