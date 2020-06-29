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Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Бывший и. о. главы разведки США Ричард Гренелл поспорил с конгрессменом-демократом Тедом Лью о заявлении президента США Дональда Трампа относительно... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:43
ричард гренелл
дональд трамп
афганистан
талибан
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353
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ричард гренелл, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах

07:43 29.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
Ричард Гренелл
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывший и. о. главы разведки США Ричард Гренелл поспорил с конгрессменом-демократом Тедом Лью о заявлении президента США Дональда Трампа относительно недостоверности данных в статье New York Times о якобы российском сговоре с талибами в Афганистане.
Ранее Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место сговоре РФ с талибами не заслуживает доверия.
"Дорогой Дональд Трамп: то, как ты изложил историю, противоречит истории, которую рассказал Ричард Гренелл, в то время глава Национальной разведки. Он заявлял, что "никогда не слышал" об информации о вознаграждении от России, а не то, что он счел эту информацию недостаточно достоверной, чтобы тебе рассказать", - написал Лью в Twitter.
"Нет, не противоречит. Хватит втягивать разведку в политику. Я ушел из политики четыре года назад", - ответил ему Гренелл.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
05:51
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.
Радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане.
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Ричард ГренеллДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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