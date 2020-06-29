В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский государственный художественный музей имени Радищева совместит празднование своего 135-летия с 150-летним юбилеем выдающегося русского художника Виктора Борисова-Мусатова, выставка его картин станет ключевым событием торжеств, сообщила РИА Новости гендиректор учреждения Людмила Калинина.

Художественный музей имени Радищева принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции. Музей был открыт в Саратове 29 июня 1885 года русским художником-пейзажистом Алексеем Боголюбовым , который назвал его в честь своего деда - автора книги "Путешествие из Петербурга в Москву" Александра Радищева . Музей отложил празднование своего юбилея на сентябрь из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.

"Мы заранее хотели совместить этот день рождения (музея) с юбилеем великого русского художника, нашего земляка Виктора Борисова-Мусатова, которому в апреле исполнилось 150 лет. Мы хотели все 29 июня, в день рождения Радищевского музея, который несомненно повлиял на этого художника, сделать акцент на Борисове-Мусатове", - сказала собеседница агентства.

"Мы готовили большой выставочный проект и собирали по музеям в России - в региональных, столичных музеях - работы, которые хранятся в этих коллекциях. Борисов-Мусатов прожил очень короткую жизнь, всего 35 лет… Так как он мало прожил, и творчество его как-то не успело сосредоточиться где-то в одном месте и распределилось по разным музеям", - отметила она.

Калинина пояснила, что несмотря на все сложности, удалось собрать эту выставку работ Борисова-Мусатова из фондов Третьяковской галереи, Русского музея и еще восьми музеев России, но из-за пандемии ее открытие сорвалось. "Тем не менее все пошли навстречу, согласились перенестись на сентябрь. Поэтому ключевым событием будет вот эта выставка", - подчеркнула она.

По ее словам, Радищевский музей закрылся для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса за два дня до открытия двух выставок, одна из которых - "Русский аристократический портрет XVIII-XIX века" из собрания Государственного исторического музея.

"Это такая миниатюрная история портретной живописи России, начиная от XVIII века до начала XX, от Антропова , Аргунова до Серова . Плюс это еще очень хорошие художники, наши великие портретисты - и Боровиковский, и Левицкий , и Рокотов, есть не очень широко известные, но тоже классика русской портретной живописи из родовых имений известных русских фамилий, например, Орловы … Сама по себе история самих коллекций, уровень живописи и все это вместе - это, конечно, потрясающая выставка, но пока ее, к сожалению, никто не видел, кроме сотрудников музея", - рассказала Калинина.

Она отметила, что выставка должна была закончиться в начале июля, но Исторический музей пошел навстречу, и экспозиция будет представлена с момента открытия до 6 сентября.

"Эта выставка была к юбилею. В день празднования она тоже должна была сыграть свою роль, потому что у нас есть традиция - мы всегда делаем в день рождения музея одну фондовую свою выставку, показываем то, чего никто никогда не видел, в частности, сейчас такой подарок для наших посетителей ждет, и обязательно приглашаем в этот день какой-нибудь крупный музей с интересной коллекцией. Всегда в этот день есть символический подарок другого музея", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, кроме этого, музей из своих фондов подготовил еще две выставки, которые также никто не видел, одна из них посвящена императору Александру III, 175-летие которого отметили в этом году. Она подчеркнула, что этот император был покровителем музея, поскольку именно он поддержал Андрея Боголюбова в создании этого учреждения и присвоении ему наименования - Радищевский.

"Несколько десятков работ из Эрмитажа по повелению Александра III в Радищевский музей было передано. Мы сделали такую выставку " Александр III и Радищевский музей", где представили что-то из даров Александра III", - сказала Калинина.

Она пояснила, что многие картины, переданные по велению императора из Эрмитажа, встречаются в основной экспозиции Радищевского музея, а на выставке представлено прикладное искусство - редкие вещи, в частности, почти все коронационные сборники российских императоров, в том числе Александра III. "Там есть много интересных вещей, которые считаются редкостями", - подчеркнула она.

Как уточнила РИА Новости заведующая отделом по развитию музея Мария Шпак , также в рамках юбилея Радищевского музея в сентябре откроется выставка "Голубая роза", где будут представлены живописные и графические произведения художников начала XX века объединения "Голубая роза" из частного собрания московского коллекционера Валерия Дудакова, а также пройдет региональный инклюзивный фестиваль творчества детей с различными социальными и физическими возможностями "Прикосновение к радуге".