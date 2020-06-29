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В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
Саратовский государственный художественный музей имени Радищева совместит празднование своего 135-летия с 150-летним юбилеем выдающегося русского художника... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:34
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В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия

07:34 29.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Города России. Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский государственный художественный музей имени Радищева совместит празднование своего 135-летия с 150-летним юбилеем выдающегося русского художника Виктора Борисова-Мусатова, выставка его картин станет ключевым событием торжеств, сообщила РИА Новости гендиректор учреждения Людмила Калинина.
Художественный музей имени Радищева принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции. Музей был открыт в Саратове 29 июня 1885 года русским художником-пейзажистом Алексеем Боголюбовым, который назвал его в честь своего деда - автора книги "Путешествие из Петербурга в Москву" Александра Радищева. Музей отложил празднование своего юбилея на сентябрь из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.
"Мы заранее хотели совместить этот день рождения (музея) с юбилеем великого русского художника, нашего земляка Виктора Борисова-Мусатова, которому в апреле исполнилось 150 лет. Мы хотели все 29 июня, в день рождения Радищевского музея, который несомненно повлиял на этого художника, сделать акцент на Борисове-Мусатове", - сказала собеседница агентства.
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"Мы готовили большой выставочный проект и собирали по музеям в России - в региональных, столичных музеях - работы, которые хранятся в этих коллекциях. Борисов-Мусатов прожил очень короткую жизнь, всего 35 лет… Так как он мало прожил, и творчество его как-то не успело сосредоточиться где-то в одном месте и распределилось по разным музеям", - отметила она.
Калинина пояснила, что несмотря на все сложности, удалось собрать эту выставку работ Борисова-Мусатова из фондов Третьяковской галереи, Русского музея и еще восьми музеев России, но из-за пандемии ее открытие сорвалось. "Тем не менее все пошли навстречу, согласились перенестись на сентябрь. Поэтому ключевым событием будет вот эта выставка", - подчеркнула она.
По ее словам, Радищевский музей закрылся для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса за два дня до открытия двух выставок, одна из которых - "Русский аристократический портрет XVIII-XIX века" из собрания Государственного исторического музея.
"Это такая миниатюрная история портретной живописи России, начиная от XVIII века до начала XX, от Антропова, Аргунова до Серова. Плюс это еще очень хорошие художники, наши великие портретисты - и Боровиковский, и Левицкий, и Рокотов, есть не очень широко известные, но тоже классика русской портретной живописи из родовых имений известных русских фамилий, например, Орловы… Сама по себе история самих коллекций, уровень живописи и все это вместе - это, конечно, потрясающая выставка, но пока ее, к сожалению, никто не видел, кроме сотрудников музея", - рассказала Калинина.
Она отметила, что выставка должна была закончиться в начале июля, но Исторический музей пошел навстречу, и экспозиция будет представлена с момента открытия до 6 сентября.
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"Эта выставка была к юбилею. В день празднования она тоже должна была сыграть свою роль, потому что у нас есть традиция - мы всегда делаем в день рождения музея одну фондовую свою выставку, показываем то, чего никто никогда не видел, в частности, сейчас такой подарок для наших посетителей ждет, и обязательно приглашаем в этот день какой-нибудь крупный музей с интересной коллекцией. Всегда в этот день есть символический подарок другого музея", - пояснила собеседница агентства.
По ее словам, кроме этого, музей из своих фондов подготовил еще две выставки, которые также никто не видел, одна из них посвящена императору Александру III, 175-летие которого отметили в этом году. Она подчеркнула, что этот император был покровителем музея, поскольку именно он поддержал Андрея Боголюбова в создании этого учреждения и присвоении ему наименования - Радищевский.
"Несколько десятков работ из Эрмитажа по повелению Александра III в Радищевский музей было передано. Мы сделали такую выставку "Александр III и Радищевский музей", где представили что-то из даров Александра III", - сказала Калинина.
Она пояснила, что многие картины, переданные по велению императора из Эрмитажа, встречаются в основной экспозиции Радищевского музея, а на выставке представлено прикладное искусство - редкие вещи, в частности, почти все коронационные сборники российских императоров, в том числе Александра III. "Там есть много интересных вещей, которые считаются редкостями", - подчеркнула она.
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Как уточнила РИА Новости заведующая отделом по развитию музея Мария Шпак, также в рамках юбилея Радищевского музея в сентябре откроется выставка "Голубая роза", где будут представлены живописные и графические произведения художников начала XX века объединения "Голубая роза" из частного собрания московского коллекционера Валерия Дудакова, а также пройдет региональный инклюзивный фестиваль творчества детей с различными социальными и физическими возможностями "Прикосновение к радуге".
Собрание Радищевского музея насчитывает порядка 35 тысяч единиц хранения. Это иконы XV–XX веков, старопечатные книги, картины Репина, Поленова, Саврасова, Шишкина, Куинджи, Сурикова, Левитана, Серова, Коровина, Врубеля, Тропинина, Кипренского, Брюллова, Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Борисова-Мусатова и Петрова-Водкина. Также музей владеет замечательной коллекцией европейского искусства: от помпейских фресок и античной скульптуры до картин художников "барбизонской школы". В залах представлены произведения мастеров Франции, Германии, Испании и Англии.
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КультураАндрей АнтроповИсаак ЛевитанАнглияСаратовСеровИлья РепинИспания
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