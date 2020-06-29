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Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Инцидент с самолетом казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", произошедший при перегоне самолета после планового техобслуживания в Португалии, связан с ошибкой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:25
эйр астана
португалия
лиссабон (город)
казахстан
в мире
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353
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эйр астана, португалия, лиссабон (город), казахстан, в мире

Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году

07:25 29.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Инцидент с самолетом казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", произошедший при перегоне самолета после планового техобслуживания в Португалии, связан с ошибкой при проведении ремонтных работ в этой стране, сообщила Авиационная администрация Казахстана (ААК) со ссылкой на результаты расследования департамента по предупреждению и расследованию авиационных происшествий Португалии (GPIAAF).
Ранее "Эйр Астана" сообщала, что 11 ноября 2018 года ее самолёт Embraer 190 выполнял перегоночный рейс KC1388 в Казахстан из авиационно-технического центра в Лиссабоне, где воздушное судно прошло плановое техническое обслуживание c-check. Во время полёта возникли технические неполадки, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту, согласно процедурам безопасности. Глава авиакомпании Питер Фостер ранее сообщал, что пилотам удалось посадить самолет с третьей попытки после частичного восстановления контроля над воздушным судном.
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"GPIAAF сообщило, что детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии", - говорится в сообщении ААК.
Также португальские расследователи авиационного происшествия отметили профессиональные действия и навыки управления самолетом экипажа казахстанского воздушного судна.
"Экипаж этого самолета проделал отличную работу, посадив самолет, который был фатально испорчен. И этот отчет станет свидетельством их профессионализма и самопожертвования, готовность экипажа направить воздушное судно в Атлантический океан ради избежания жертв на земле", - прокомментировал итоги расследования генеральный директор ААК Питер Гриффитс, слова которого приводятся в сообщении.
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Эйр АстанаПортугалияЛиссабон (город)КазахстанВ мире
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