Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году

"GPIAAF сообщило, что детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии", - говорится в сообщении ААК.

"Экипаж этого самолета проделал отличную работу, посадив самолет, который был фатально испорчен. И этот отчет станет свидетельством их профессионализма и самопожертвования, готовность экипажа направить воздушное судно в Атлантический океан ради избежания жертв на земле", - прокомментировал итоги расследования генеральный директор ААК Питер Гриффитс, слова которого приводятся в сообщении.