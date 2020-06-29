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Саратовский художественный музей перенес празднование 135-летия
Саратовский государственный художественный музей имени Радищева, который является одним из старейших в России и первым общедоступным в провинции, в понедельник... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:05
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Саратовский художественный музей перенес празднование 135-летия

07:02 29.06.2020 (обновлено: 07:05 29.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов
Вид на Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Вид на Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский государственный художественный музей имени Радищева, который является одним из старейших в России и первым общедоступным в провинции, в понедельник отмечает свое 135-летие, но в связи с ограничениями из-за коронавируса торжества перенесли на сентябрь, сообщила РИА Новости гендиректор учреждения Людмила Калинина.
Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Всего в регионе лабораторно подтверждено 6225 случаев заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3194.
"Для нас это ключевое каждый год событие, и мы к нему тщательно готовимся - это всегда большой праздник, а сейчас этой суеты нет и как бы пустота такая, но мы все перенесли на сентябрь... Когда началась пандемия, в какой-то момент была даже растерянность, а как же юбилей... В начале мая было понятно, что мы не успеем. Как жизнь показала, мы так и находимся в самоизоляции", - сказала собеседница агентства.
Как пояснила РИА Новости заведующая отделом по развитию музея Мария Шпак, в связи с пандемией коронавируса в этом году Радищевский музей разделил праздничные мероприятия на форматы онлайн и офлайн.
"На сайте и в социальных сетях вместе с нашими виртуальными гостями вспоминаем многолетнюю историю музея, представленную наиболее уникальными и неизвестными ранее фактами, отмечаем наиболее запомнившиеся события, говорим о будущем. К открытию музея после самоизоляции для публики будут представлены выставки", - отметила она.
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Художественный музей имени Радищева принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции. Музей был открыт в Саратове 29 июня 1885 года русским художником-пейзажистом Алексеем Боголюбовым, который назвал его в честь своего деда - автора книги "Путешествие из Петербурга в Москву" Александра Радищева. Начало собрания музея было положено Боголюбовым, кроме того, музей получил щедрые дары от императорского Эрмитажа, Академии художеств, а также коллекционеров, художников и частных лиц.
Собрание музея насчитывает порядка 35 тысяч единиц хранения. Это иконы XV–XX веков, старопечатные книги, картины Репина, Поленова, Саврасова, Шишкина, Куинджи, Сурикова, Левитана, Серова, Коровина, Врубеля, Тропинина, Кипренского, Брюллова, Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Борисова-Мусатова и Петрова-Водкина. Также музей владеет замечательной коллекцией европейского искусства: от помпейских фресок и античной скульптуры до картин художников "барбизонской школы". В залах представлены произведения мастеров Франции, Германии, Испании и Англии.
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