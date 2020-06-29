Саратовский художественный музей перенес празднование 135-летия

"Для нас это ключевое каждый год событие, и мы к нему тщательно готовимся - это всегда большой праздник, а сейчас этой суеты нет и как бы пустота такая, но мы все перенесли на сентябрь... Когда началась пандемия, в какой-то момент была даже растерянность, а как же юбилей... В начале мая было понятно, что мы не успеем. Как жизнь показала, мы так и находимся в самоизоляции", - сказала собеседница агентства.