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Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан
Национальный банк Казахстана переместился из Алма-Аты в столицу республики Нур-Султан, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T06:24
нур-султан
ерболат досаев
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353
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нур-султан, ерболат досаев, алма-ата, казахстан, в мире

Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан

06:24 29.06.2020
1336
© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Национальный банк Казахстана переместился из Алма-Аты в столицу республики Нур-Султан, сообщила пресс-служба ведомства.
"В соответствии с указом президента Республики Казахстана К.К. Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-релизе также говорится, что по поручению главы государства в финансовом центре Казахстана - в городе Алма-Ата - открыто постоянное представительство Нацбанка. Его руководителем назначена заместитель председателя ведомства Дина Галиева.
Согласно сообщению, представительство Нацбанка продолжит тесное взаимодействие с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
27 июня, 12:09
Нур-Султан вновь затопило после дождя
Ранее глава Нацбанка Ерболат Досаев отмечал, что передислокация Национального банка в Нур-Султан обеспечит повышение степени координации проводимой макроэкономической политики с правительством, более тесное взаимодействие с государственными органами, парламентом и президентом, ускорит процесс разработки и согласования совместных документов, а также снизит операционные издержки со стороны Нацбанка.
Штаб-квартира Нацбанка осталась в Алма-Ате после переноса в 1997 году столицы Казахстана в Акмолу, которая позже была переименована в Астану, а затем в Нур-Султан. Это объяснялось тем, что в Алма-Ате располагаются головные офисы большинства финансовых институтов страны и представительства международных финансовых организаций.
Между тем с 1 января 2020 года Нацбанк передал функции по регулированию финансового рынка в новый независимый орган – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Штаб-квартира нового агентства расположена в Алма-Ате.
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Нур-СултанЕрболат ДосаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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