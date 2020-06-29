Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан

АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Национальный банк Национальный банк Казахстана переместился из Алма-Аты в столицу республики Нур-Султан , сообщила пресс-служба ведомства.

"В соответствии с указом президента Республики Казахстана К.К. Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе также говорится, что по поручению главы государства в финансовом центре Казахстана - в городе Алма-Ата - открыто постоянное представительство Нацбанка. Его руководителем назначена заместитель председателя ведомства Дина Галиева.

Согласно сообщению, представительство Нацбанка продолжит тесное взаимодействие с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.

Ранее глава Нацбанка Ерболат Досаев отмечал, что передислокация Национального банка в Нур-Султан обеспечит повышение степени координации проводимой макроэкономической политики с правительством, более тесное взаимодействие с государственными органами, парламентом и президентом, ускорит процесс разработки и согласования совместных документов, а также снизит операционные издержки со стороны Нацбанка.

Штаб-квартира Нацбанка осталась в Алма-Ате после переноса в 1997 году столицы Казахстана в Акмолу, которая позже была переименована в Астану , а затем в Нур-Султан. Это объяснялось тем, что в Алма-Ате располагаются головные офисы большинства финансовых институтов страны и представительства международных финансовых организаций.