Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве

"Основной боевой танк (Т-90М. — Прим. ред.), который называют "смертоносная машина", — главный герой парада Победы за последние годы", — говорится в статье. Этот танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым российской армией на период замены боевого вооружения, отмечает автор материала.

"Еще одной "смертоносной машиной", которая дебютировала на военном параде, является реактивная система залпового огня ТОС-2. Это усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1, которая получила название "Тосочка", — отмечает автор.

Парад в честь 75-летия Победы должен был состояться на Красной площади 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В результате парад прошел в день 75-й годовщины Парада Победы 1945 года. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, более чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.