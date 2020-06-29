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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200629/1573601255.html
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин" — танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:21
75 лет великой победы
россия
т-90м
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
т-34
китай
общество
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боевые кабаны - страшная сила )))
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россия
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573406620_0:90:3321:1958_1400x0_80_0_0_c02f4e3059984616b124222ae5a00903.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, т-90м, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), т-34, китай, общество

Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве

06:03 29.06.2020 (обновлено: 13:21 29.06.2020)
71761
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВоенная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. На параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин" — танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
"Основной боевой танк (Т-90М. — Прим. ред.), который называют "смертоносная машина", — главный герой парада Победы за последние годы", — говорится в статье. Этот танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым российской армией на период замены боевого вооружения, отмечает автор материала.
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Помимо Т-90М, другим танком, который участвовал в параде и привлек большое внимание, является модернизированный танк Т-80БВМ, пишет он.
"Еще одной "смертоносной машиной", которая дебютировала на военном параде, является реактивная система залпового огня ТОС-2. Это усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1, которая получила название "Тосочка", — отмечает автор.
Кроме того, на параде обрела вторую молодость раритетная техника времен Второй мировой войны — танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100, пишет издание.
"Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны", — указывает автор.
Парад в честь 75-летия Победы должен был состояться на Красной площади 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В результате парад прошел в день 75-й годовщины Парада Победы 1945 года. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, более чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России
24 июня, 21:10
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах РоссииГрандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
66629251129
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75 лет Великой ПобедыРоссияТ-90МПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34КитайОбщество
Популярные комментарии
Супротив шумеров на хрюшках танки бессильны.
29 июня, 06:07
ЛКЛысый Кучерявый
187301018
боевые кабаны - страшная сила )))
29 июня, 06:21
Сергей Р
16300108
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