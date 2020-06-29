https://ria.ru/20200629/1573600754.html
Режим ограничительных мер будет продлен на Камчатке до 15 июля
Режим ограничительных мер, введенный в Камчатском крае из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, будет продлен предварительно до 15 июля,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:41
2020-06-29T04:41
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
камчатский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн - РИА Новости.
Режим ограничительных мер, введенный в Камчатском крае
из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, будет продлен предварительно до 15 июля, заявил в понедельник журналистам врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 30 июня включительно, но с некоторыми послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Закрытыми остаются места общественного питания, торговые центры, запрещены массовые мероприятия, приостановлены туристические поездки и экскурсии. В главном аэропорту региона введен строгий пропускной режим.
"Продлевать (ограничительные меры - ред.) будем. Определенные изменения в действующий режим будут обсуждаться на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Камчатского края. Будут определенные послабления по определенным направлениям", - сказал Василевский.
По его словам, послабления коснутся авиационных перевозок по территории Камчатского края, которые сейчас выполняются в режиме чартерных рейсов, туристской отрасли и открытия баз для занятий спортом профессиональных спортсменов.
По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 2145 человек, умерли 47 пациентов. За последние сутки на полуострове выявлено 52 новых случая заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.