В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19

"В Мексике эпидемия началась 28 февраля, за это время симптомы COVID-19 и положительный анализ на коронавирус SARS-CoV-2 были у 216 852 человек. Из них за последние 14 дней симптомы проявились у 25 558 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.