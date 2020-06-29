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https://ria.ru/20200629/1573600399.html
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 050 и составляет 216 852, заражение подтвердилось у 267 умерших,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T03:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
мехико (город)
мексика
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, мехико (город), мексика

В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19

03:41 29.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 050 и составляет 216 852, заражение подтвердилось у 267 умерших, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.
"В Мексике эпидемия началась 28 февраля, за это время симптомы COVID-19 и положительный анализ на коронавирус SARS-CoV-2 были у 216 852 человек. Из них за последние 14 дней симптомы проявились у 25 558 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Власти изучают 64 143 подозрительных случая заболеваний и 2 004 летальных случая. За сутки подтверждены 267 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели, общее число достигло 26 648.
С понедельника выступают в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. Пошагово откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешен спорт на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.
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Под запретом при оранжевом сигнале опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМехико (город)Мексика
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