Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573600317.html
В Южной Корее введут регламент социального дистанцирования из-за COVID-19
Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T03:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6647c01a2fe55f70fe590bd713523d74.jpg
https://ria.ru/20200622/1573319549.html
южная корея
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6647c01a2fe55f70fe590bd713523d74.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_052d7284b456c53124199b642513db14.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_52ffe31ca9366b3b9b87c567865160b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, южная корея, сеул

В Южной Корее введут регламент социального дистанцирования из-за COVID-19

03:30 29.06.2020
1504
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Накануне в стране за сутки были выявлены 62 новых случая инфицирования COVID-19. Днем ранее был подтвержден 51 случай заражения.
В связи с очередным увеличением ежедневного количества инфицированных южнокорейские власти намерены ввести трехуровневую систему социального дистанцирования, которая будет предусматривать разные степени ограничений.
Так, первый уровень будет действовать тогда, когда число новых заражений "посильно" для медицинских учреждений города. Если же число превысит 50 в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, то будет введен второй уровень. Третий уровень будет вводиться, если число новых суточных заражений превысит 100.
Порт Пусан в Южной Корее
22 июня, 17:33Распространение нового коронавируса
У членов экипажа российского судна в Пусане диагностировали коронавирус
В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Сеуле, на который приходится значительная часть новых заражений, действует первый уровень социального дистанцирования. В стране открыты пляжи и аквапарки, с этой недели планируется также начать частичный допуск фанатов на трибуны арен во время спортивных соревнований.
Если уровень повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия: в помещении должны находиться не более 50 человек, а на свежем воздухе - не более 100. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закрыты образовательные учреждения.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
110011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеул
Рекомендуем
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Мексике
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
Приморье. Архивное фото
В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС
Сбор урожая
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Россиянам напомнили, какая вода самая полезная
Город Биробиджан, ЕАО
В ЕАО продлили до 12 июля ограничительные меры из-за COVID-19
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Власти Южной Кореи лишат лицензий две НКО, отправлявших листовки в КНДР
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Порт в Пусане
В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Саад Харири
В Ливане расследуют взрыв на пути следования кортежа экс-премьера
Вид на город Севастополь
Волченко: итоги года в Крыму может выровнять успешный туристический сезон
Подтопления в Приморском крае
Уровень воды в реках в Приморье поднялся на 1,7 метра из-за ливней
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М
Источник рассказал о планах запуска спутников связи "Гонец"
Турецкое побережье
У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Кадр из сериала Дивный новый мир
В Сети опубликовали первый трейлер сериала "Дивный новый мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния