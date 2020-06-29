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В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T03:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев

03:14 29.06.2020
5804
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.
Жители России и Украины могут получить специальную визу в дипломатических представительствах Финляндии для сельскохозяйственных работ с правом нахождения в стране не более 90 дней в полугодии. Если человек планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.
"Лишь 67 граждан России получили разрешение на сезонную работу. Примерно такое же количество было и в 2019 году. Но россияне обычно прибывали на сезонную работу по визам", - рассказала Хухтилайнен.
В МИД Финляндии сообщили, что выдали в этом году 37 виз для сельскохозяйственных работ в России.
В 2020 году на посадке и сборе урожая в Финляндии заняты в основном граждане Украины. В МИД Финляндии отметили, что в 2020 году выдали на Украине 300 виз для сельхозработ.
"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - сказали в миграционном ведомстве.
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В 2019 году Финляндия оформила в России 2669 виз для сельскохозяйственных работ. Из них 694 визы были выданы в Москве, 252 - в Санкт-Петербурге, 47 - в Мурманске и 1676 - в Петрозаводске.
Украинцам в 2019 году было выдано около 11 тысяч разрешений на сезонные работы в Финляндии и 2465 виз для этих же целей.
Ежегодно в Финляндии работают на сезонных сельскохозяйственных работах тысячи иностранцев, чаще всего граждан Украины, Таиланда и России. Жителей Финляндии не привлекают финансовые условия сезонных работников. В среднем сезонный работник на сборе клубники получает 8,5 евро в час (до налогов) и в некоторых случаях оплачивает из собственного кармана проживание у фермера - ориентировочно до 10 евро в сутки.
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МИД ФинляндииМоскваМурманскФинляндияВ мире
Популярные комментарии
А сколько разрешений они выдали украинцам на сезонную мойку унитазов? Озвучьте пожалуйста.
29 июня, 03:19
СССергей Смирнов
12120011
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