В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. На сельскохозяйственных работах в На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.

Жители России и Украины могут получить специальную визу в дипломатических представительствах Финляндии для сельскохозяйственных работ с правом нахождения в стране не более 90 дней в полугодии. Если человек планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.

"Лишь 67 граждан России получили разрешение на сезонную работу. Примерно такое же количество было и в 2019 году. Но россияне обычно прибывали на сезонную работу по визам", - рассказала Хухтилайнен.

МИД Финляндии сообщили, что выдали в этом году 37 виз для сельскохозяйственных работ в России.

В 2020 году на посадке и сборе урожая в Финляндии заняты в основном граждане Украины. В МИД Финляндии отметили, что в 2020 году выдали на Украине 300 виз для сельхозработ.

"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - сказали в миграционном ведомстве.

В 2019 году Финляндия оформила в России 2669 виз для сельскохозяйственных работ. Из них 694 визы были выданы в Москве , 252 - в Санкт-Петербурге , 47 - в Мурманске и 1676 - в Петрозаводске

Украинцам в 2019 году было выдано около 11 тысяч разрешений на сезонные работы в Финляндии и 2465 виз для этих же целей.