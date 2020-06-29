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В Ливане расследуют взрыв на пути следования кортежа экс-премьера
Ливанские спецслужбы расследуют причину взрыва, который случился рядом с кортежем экс-премьера Ливана Саада Харири во время его посещения восточной части долины РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T03:05
саад харири
бекаа
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саад харири, бекаа, бейрут, ливан, в мире

В Ливане расследуют взрыв на пути следования кортежа экс-премьера

03:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСаад Харири
Саад Харири
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саад Харири. Архивное фото
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Ливанские спецслужбы расследуют причину взрыва, который случился рядом с кортежем экс-премьера Ливана Саада Харири во время его посещения восточной части долины Бекаа 17 июня, говорится в сообщении пресс-офиса Харири в социальной сети Twitter.
Ранее арабский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что взрыв произошел вблизи кортежа Харири из 30 автомобилей, когда он возвращался в Бейрут из восточной Бекаа после встречи с проживающим там видным суннитским религиозным деятелем шейхом Халилем аль-Мейсом. По информации телеканала, на пути следования кортежа взорвалась ракета, и спецслужбы пытаются сейчас определить, откуда она была запущена.
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Пресс-служба Харири назвала "в целом верной" информацию "Аль-Хадас", отметив, что "экс-премьер-министр Харири был проинформирован службами безопасности о взрыве в этом районе в тот же день, но, поскольку его кортеж не подвергся непосредственному нападению, чтобы не допустить неверной интерпретации событий в свете последней напряженности, он решил скрыть это и дождаться результатов расследования компетентных служб безопасности".
Обстановка в Ливане остается напряженной на фоне новой волны демонстраций в Бейруте и других городах страны после обвала курса национальной валюты - ливанского фунта, - который за последние дни упал на 80%.
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Саад ХаририБекааБейрутЛиванВ мире
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