В Ливане расследуют взрыв на пути следования кортежа экс-премьера

Пресс-служба Харири назвала "в целом верной" информацию "Аль-Хадас", отметив, что "экс-премьер-министр Харири был проинформирован службами безопасности о взрыве в этом районе в тот же день, но, поскольку его кортеж не подвергся непосредственному нападению, чтобы не допустить неверной интерпретации событий в свете последней напряженности, он решил скрыть это и дождаться результатов расследования компетентных служб безопасности".