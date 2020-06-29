В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода. За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека. Накануне число заразившихся за 24 часа составило 38 693.