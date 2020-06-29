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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573600095.html
В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в Бразилии, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T02:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, воз, бразилия

В Бразилии выявили свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

02:50 29.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в Бразилии, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода. За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека. Накануне число заразившихся за 24 часа составило 38 693.
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В общей сложности после заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии выздоровели более 733 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилия
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