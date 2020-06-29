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https://ria.ru/20200629/1573599595.html
Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"
Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:59
хочу стать космонавтом
протон-м
плесецк (космодром)
ангара (ракета)
омск
казахстан
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https://ria.ru/20200618/1573095223.html
А вообще - то есть причина посмеяться над Маском. Если вы не в курсе , то можете найти в инете стоимость запуска ракеты Маска. А стоимость запусков для NASA составляет 140 млн, доляров. При этом они включали в себя стоимость корабля Dragon, его возврат с орбиты и обслуживания, Ну а стоимость Ангары всего лишь пока 7 миллиардов рублей / на 70 рублей за доллар = 100 миллионов долларов. А если стоимость снизят до 4 миллиардов рублей , то это будет 57 миллионов долларов. Это более чем в 2 , 5 раза дешевле чем ракета Маска.
433
Ну давайте будем сидеть на деньгах и ничего не делать. Или раздадим эти деньги всем россиянам. на 147 миллионов россиян раздадим эти 7 миллиардов рублей. получится меньше чем по 20 рублей на нос.
106
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омск
казахстан
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572390941_26:37:2139:1226_1400x0_80_0_0_9252996d21babf692751824db7e084c5.jpg
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протон-м, плесецк (космодром), ангара (ракета), омск, казахстан

Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"

01:02 29.06.2020 (обновлено: 08:59 29.06.2020)
61325
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

"В рамках консолидации "внутреннего резерва" организацией с привлечением госкорпорации "Роскосмос" осуществляется реализация следующих мероприятий: <...> обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства "Ангара" на мощностях Производственного объединения "Полет" — филиал организации, город Омск", — говорится в отчете.

К 2024 году себестоимость "Ангары" планируется снизить до четырех миллиардов рублей.
Для сравнения: изготовление ракеты "Протон-М" для запуска телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ4", согласно данным с сайта госзакупок, обходится в 2,33 миллиарда рублей по контракту, заключенному в апреле 2020 года.
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
9 июня, 13:57
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Таким образом, к 2024-му, когда "Ангара" будет производиться серийно, ее себестоимость останется в полтора раза больше, чему у "Протона-М".
Летные испытания ракеты "Ангара-А5" на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых пока провели только один. Второй старт намечен на ближайшую осень.
Серийное производство будет осуществляться в Омске и должно начаться в 2023 году. Ракете "Ангара-А5" предстоит заменить "Протон-М", который запускается с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур и планируется к выводу из эксплуатации в 2025-м.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
18 июня, 03:07РИА Наука
Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой "Ангары"
751184233159368
Обсудить 161
Хочу стать космонавтомПротон-МПлесецк (космодром)Ангара (ракета)ОмскКазахстан
Популярные комментарии
А вообще - то есть причина посмеяться над Маском. Если вы не в курсе , то можете найти в инете стоимость запуска ракеты Маска. А стоимость запусков для NASA составляет 140 млн, доляров. При этом они включали в себя стоимость корабля Dragon, его возврат с орбиты и обслуживания, Ну а стоимость Ангары всего лишь пока 7 миллиардов рублей / на 70 рублей за доллар = 100 миллионов долларов. А если стоимость снизят до 4 миллиардов рублей , то это будет 57 миллионов долларов. Это более чем в 2 , 5 раза дешевле чем ракета Маска.
29 июня, 01:31
Рома Филл
186361115122
Ну давайте будем сидеть на деньгах и ничего не делать. Или раздадим эти деньги всем россиянам. на 147 миллионов россиян раздадим эти 7 миллиардов рублей. получится меньше чем по 20 рублей на нос.
29 июня, 01:44
Рома Филл
505001932
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