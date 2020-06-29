Ракета "Ангара" оказалась в три раза дороже "Протона"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М" , который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

"В рамках консолидации "внутреннего резерва" организацией с привлечением госкорпорации "Роскосмос" осуществляется реализация следующих мероприятий: <...> обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства "Ангара" на мощностях Производственного объединения "Полет" — филиал организации, город Омск", — говорится в отчете.

К 2024 году себестоимость "Ангары" планируется снизить до четырех миллиардов рублей.

Для сравнения: изготовление ракеты "Протон-М" для запуска телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ4", согласно данным с сайта госзакупок, обходится в 2,33 миллиарда рублей по контракту, заключенному в апреле 2020 года.

Таким образом, к 2024-му, когда "Ангара" будет производиться серийно, ее себестоимость останется в полтора раза больше, чему у "Протона-М".

Летные испытания ракеты "Ангара-А5" на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых пока провели только один. Второй старт намечен на ближайшую осень.