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Кампания по проведению ЕГЭ-2020 начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня
Проведение основного периода Единого госэкзамена 2020 года начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня, они пройдут без участия выпускников для проверки... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:43
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353
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Кампания по проведению ЕГЭ-2020 начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня

00:26 29.06.2020 (обновлено: 08:43 29.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сдача ЕГЭ . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Проведение основного периода Единого госэкзамена 2020 года начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня, они пройдут без участия выпускников для проверки технической готовности, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Их (пробных дней - ред.) целью является проверка организационно-технологической и технической готовности пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также готовности специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ. Пробные экзамены пройдут без участия выпускников, которым предстоит писать ЕГЭ, но с участием всех специалистов, привлекаемых к организации экзаменов. В пробных экзаменах примут участие все ППЭ, задействованные для проведения ЕГЭ в основной период", - говорится в сообщении.
Уточняется, какой из двух дней, отведенных для проведения пробных экзаменов, выбрать, регионы решат самостоятельно.
Основной акцент в ходе пробных экзаменов будет сделан на отработке мер эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах. Также будет проверена готовность технического оборудования, необходимого для проведения экзаменов.
"Пробные экзамены необходимы, чтобы еще раз отрепетировать все моменты, связанные с правильным проходом участников экзаменов и организаторов в пункты проведения ЕГЭ. Чтобы у нас соблюдалось дистанцирование, правильно регулировались потоки участников, была обеспечена безопасность всех сдающих ЕГЭ. Пробный экзамен – это экзамен для организаторов, который должен подтвердить их готовность к проведению ЕГЭ в условиях текущего года", - прокомментировал проведение пробного ЕГЭ врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
В 2020 году для профилактики распространения коронавирусной инфекции в ППЭ будет реализован ряд дополнительных мер безопасности. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений ППЭ с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны находиться в ППЭ в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках). Рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора не содержат требования об обязательном наличии масок и перчаток у участников ЕГЭ, данный вопрос каждый регион будет решать с учетом своей эпидемиологической ситуации.
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На входе в экзаменационные пункты медицинские работники будут проводить обязательную бесконтактную термометрию всех участников и организаторов. Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в ППЭ допускаться не будут.
Во всех ППЭ будут установлены дозаторы с антисептическими средствами. По возможности в помещениях ППЭ также могут быть установлены обеззараживатели воздуха. В местах общего пользования должно быть обеспечено наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых бумажных салфеток и антисептиков.
В экзаменационных пунктах должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метра. Для этого в пунктах проведения нанесут разметку, установят ленточные ограждения. Рекомендовано организовать несколько входов в пункт и определить график прибытия участников, чтобы избежать их скопления на входе и в помещениях. В аудиториях проведения экзаменов будет обеспечена зигзагообразная рассадка участников. В каждом пункте проведут инструктаж всех специалистов и назначат ответственного за контроль соблюдения социального дистанцирования.
Основной период ЕГЭ в 2020 году пройдет с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.
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