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Туры по России после пандемии. Что изменилось в программах?
С 23 июня туристические компании в Москве возвращаются к работе после почти трехмесячного перерыва. Уже в ближайшие дни, после 1 июля, путешественники из Москвы РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Туры по России после пандемии. Что изменилось в программах?

08:00 29.06.2020 (обновлено: 10:19 29.06.2020)
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© Depositphotos / SimpleFotoТуристка
Туристка
© Depositphotos / SimpleFoto
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Виталий Ковальчук. С 23 июня туристические компании в Москве возвращаются к работе после почти трехмесячного перерыва. Уже в ближайшие дни, после 1 июля, путешественники из Москвы и Подмосковья отправятся в туры по России с экскурсионным обслуживанием. Как изменились такие поездки из-за пандемии и есть ли на них спрос — в материале РИА Новости.

Лучше перестраховаться

Большинство московских туроператоров обновили расписание на июль и предлагают экскурсионные туры по России с датами выезда (или вылета) преимущественно в середине месяца.
Одна из крупных компаний уже 27 июня отправила клиентов в первый после карантина тур. Поездка пока однодневная — по усадьбам Московской и Тверской областей. Она была запланирована давно, но до прошлой недели оставалась под вопросом. Решение о переносе на более поздний срок, как с другими турами из расписания, принимать не пришлось. Московским туроператорам разрешили возобновить работу, а в Тверской области сняли большую часть ограничений из-за коронавируса.
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"В наших автобусных поездках предусмотрены меры безопасности: мы измерим температуру у туристов перед путешествием, предоставим одноразовые маски и антисептик. В автобусе, рассчитанном на 50 мест, планируем размещать только 25 человек", — рассказывает Алина Ольшанская, директор компании.

Во время экскурсий всем раздадут наушники и попросят находиться чуть в стороне друг от друга. Так туристы смогут соблюдать дистанцию, но при этом хорошо слышать экскурсовода. Многие фирмы напоминают о необходимости надевать маски в транспорте, а также в общественных местах — музеях, кафе.
О том, что численность групп сократится, сообщили и некоторые другие туроператоры. У одних максимум 12 человек, у других — 30. На ограничениях настаивают и транспортные компании.
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Вместо музея — активный отдых

Организованные туры включают в себя экскурсионное сопровождение, осмотр художественных галерей, мастер-классы. У многих компаний в программах на ближайшие две недели указано посещение музеев. Но пока непонятно, получится ли.

"Накануне каждого тура мы будем обзванивать музеи в регионах и решать, что делать с программами. В них теперь больше обзорных экскурсий и активного отдыха — например, прогулок на лодках. К тому же наши клиенты за два месяца самоизоляции уже насмотрелись онлайн-лекций и онлайн-экскурсий. Им хочется просто побыть на природе и на свежем воздухе", — говорит Алина Ольшанская.

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Основатель одной из туркомпаний Михаил Кончиц отмечает, что из-за ограничений в связи с коронавирусом под вопросом вся сетка туров в его проекте. "У нас многое в программе завязано на тесное взаимодействие людей: мастер-классы, экскурсии на производства, общение с местными энтузиастами. Все это малореально в условиях сохраняющейся угрозы распространения вируса", — поясняет он.
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Первый тур у этого оператора запланирован на середину июля. Но возможна отсрочка, если сохранятся высокие риски заражения для туристов и принимающих их сторон.
Много непонятного и с гостиницами в регионах. Нередко компании сталкиваются с такой ситуацией: ограничения сняли, но некоторые отели по-прежнему закрыты. Иногда это происходит из-за отсутствия у отельеров информации о новых регламентах, иногда — из-за неготовности соблюдать эти правила. Поэтому путешественники должны знать, что организаторам туров, возможно, придется менять гостиницы непосредственно перед датой выезда.

Чего хотят туристы

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"Наши клиенты поделились на две части. Одни настроены ехать несмотря ни на что. Некоторые звонили еще в марте-апреле и просили подобрать тур, как только поездки возобновятся. Другие из-за риска заражения вообще не планируют никаких передвижений до конца этого года", — говорит Светлана Савина, директор одного из агентств.

Спрос ниже прошлогоднего, добавляет Алина Ольшанская. "Мы ожидали, что будет шквал обращений от людей, которые планировали поехать за границу, но пока не могут это сделать. Возможно, это еще произойдет, но пока такого нет. Цены мы не повышали, поскольку понимаем: нас ждет непростое лето. Я предупредила сотрудников, что нам сейчас важно возобновить деятельность, даже если первое время придется работать "в ноль".
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В турфирмах чаще всего интересуются путевками к морю (Калининградская область, Краснодарский край, Крым). На втором месте — экскурсионные туры, включая многодневные. Из-за снижения стоимости авиаперелетов по России стали доступнее Алтай, Байкал, Хакасия. По информации аналитической службы Ассоциации туроператоров России, стоимость поездок на популярные направления снизилась на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Речь идет о турах с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 июля.
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