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Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на опрос Центра... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:59
ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572994376.html
...хотя у Зеленского видно ещё какой-то %-нтик остался, у нас ваще ОБНУЛИЛСЯ.
203
Слишком мягкотелый, продавили и запугали марионетку, потом сбежит в Европу.
130
53
украина
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:242:2587:1697_1400x0_80_0_0_0aa518fe15ab842b85c9872260901aa1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

16:10 28.06.2020 (обновлено: 18:59 28.06.2020)
47250
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на опрос Центра Разумкова.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что на президентских выборах за действующего главу государства свой голос готовы отдать 25,3 процента опрошенных украинцев. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 56,1 процента.
За экс-президента Петра Порошенко проголосовать готовы 11,1 процента опрошенных. Осенью его поддержали почти вдвое меньше респондентов — 6,1 процента.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко набрал 14,6 процента голосов — вдвое больше, чем в сентябре, когда за него готовы были проголосавать 7,2 процента опрошенных. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила симпатии от 5,6 процента украинцев, что на 1,3 процента выше, чем осенью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
16 июня, 12:35
Эксперты рассказали, как Зеленский потерял поддержку избирателей
Почти 14 процентов респондентов пока не определились с ответом.
Исследование коснулось также рейтинга партий. Так, "Слуга народа" Зеленского на выборах в Раду набрала бы 20,5% голосов, что в два с половиной раза меньше сентябрьского рейтинга (51,3%).
В то же время существенно выросли рейтинги оппозиционных партий: "Оппозиционной платформы — За жизнь", "Европейской солидарности" Порошенко и "Батькивщины". На выборах они бы набрали 14, десять и 5,7 процента голосов соответственно.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
...хотя у Зеленского видно ещё какой-то %-нтик остался, у нас ваще ОБНУЛИЛСЯ.
28 июня, 16:38
Иван Егоров
304205162
Слишком мягкотелый, продавили и запугали марионетку, потом сбежит в Европу.
28 июня, 16:37
ПСПетр Старовой
12330004
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