https://ria.ru/20200628/1573589125.html
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на опрос Центра... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:10
2020-06-28T18:59
ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572994376.html
Иван Егоров
...хотя у Зеленского видно ещё какой-то %-нтик остался, у нас ваще ОБНУЛИЛСЯ.
203
Петр Старовой
Слишком мягкотелый, продавили и запугали марионетку, потом сбежит в Европу.
130
53
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:242:2587:1697_1400x0_80_0_0_0aa518fe15ab842b85c9872260901aa1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского
с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. Об этом сообщает "Обозреватель
" со ссылкой на опрос Центра Разумкова.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что на президентских выборах за действующего главу государства свой голос готовы отдать 25,3 процента опрошенных украинцев. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 56,1 процента.
За экс-президента Петра Порошенко проголосовать готовы 11,1 процента опрошенных. Осенью его поддержали почти вдвое меньше респондентов — 6,1 процента.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко
набрал 14,6 процента голосов — вдвое больше, чем в сентябре, когда за него готовы были проголосавать 7,2 процента опрошенных. Лидер "Батькивщины
" Юлия Тимошенко
получила симпатии от 5,6 процента украинцев, что на 1,3 процента выше, чем осенью.
Почти 14 процентов респондентов пока не определились с ответом.
Исследование коснулось также рейтинга партий. Так, "Слуга народа" Зеленского на выборах в Раду набрала бы 20,5% голосов, что в два с половиной раза меньше сентябрьского рейтинга (51,3%).
В то же время существенно выросли рейтинги оппозиционных партий: "Оппозиционной платформы — За жизнь", "Европейской солидарности
" Порошенко
и "Батькивщины". На выборах они бы набрали 14, десять и 5,7 процента голосов соответственно.