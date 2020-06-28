Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рейтинг президента Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. Об этом сообщает " Обозреватель " со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что на президентских выборах за действующего главу государства свой голос готовы отдать 25,3 процента опрошенных украинцев. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 56,1 процента.

За экс-президента Петра Порошенко проголосовать готовы 11,1 процента опрошенных. Осенью его поддержали почти вдвое меньше респондентов — 6,1 процента.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко набрал 14,6 процента голосов — вдвое больше, чем в сентябре, когда за него готовы были проголосавать 7,2 процента опрошенных. Лидер " Батькивщины Юлия Тимошенко получила симпатии от 5,6 процента украинцев, что на 1,3 процента выше, чем осенью.

Почти 14 процентов респондентов пока не определились с ответом.

Исследование коснулось также рейтинга партий. Так, "Слуга народа" Зеленского на выборах в Раду набрала бы 20,5% голосов, что в два с половиной раза меньше сентябрьского рейтинга (51,3%).