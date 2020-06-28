https://ria.ru/20200628/1573586780.html
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:47
2020-06-28T14:47
россия
сергей цеков
совет федерации рф
чехия
прага
в мире
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Федор Сухов
Чтобы кого либо осуждать надо сначала начать с себя и понять, зачем сносим памятники Ленину, Сталину, драпируем мавзолей, и открываем мемориалы Маннергеймам всяким
128
Алина Эн
"Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью,которую совершили незначительные чешские политики" Так прояви свою волю,накажи этих деятелей! Ты вроде как президент Чехии,или ты ничего не решаешь? Делаешь тихо свою работу,выполняешь распоряжение тех,кто тобой управляет.
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чехия
прага
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цеков, совет федерации рф, чехия, прага, в мире
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Член комитета Совета Федерации
по международным делам Сергей Цеков
прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу.
Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
"Тот негатив, который он получил после своих решений и действий <…>, вынуждает его оправдываться", — сказал Цеков в беседе с RT
и подчеркнул при этом, что демонтаж статуи вызвал недовольство не только в России, но и в Чехии
.
Парламентарий также назвал войну с памятниками "недостойной вещью".
"Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового", — подчеркнул сенатор.
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
назвала заявление старосты Праги-6 "грязной возней" и указала на то, что "нахождение памятника регулировалось правовыми актами".
Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров
назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва
предпочла бы видеть памятник восстановленным на чешской или на русской земле. СК
возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса.
Действия пражских чиновников осудил и президент Чехии Милош Земан
. Он назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.