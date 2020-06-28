Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200628/1573586780.html
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:47
россия
сергей цеков
совет федерации рф
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569842460_0:0:3018:1699_1400x0_80_0_0_d345a552a057708932030679ad89dda8.jpg
https://ria.ru/20200515/1571501605.html
https://ria.ru/20200515/1571465724.html
Чтобы кого либо осуждать надо сначала начать с себя и понять, зачем сносим памятники Ленину, Сталину, драпируем мавзолей, и открываем мемориалы Маннергеймам всяким
128
"Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью,которую совершили незначительные чешские политики" Так прояви свою волю,накажи этих деятелей! Ты вроде как президент Чехии,или ты ничего не решаешь? Делаешь тихо свою работу,выполняешь распоряжение тех,кто тобой управляет.
119
33
россия
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569842460_0:0:3018:1699_1400x0_80_0_0_d345a552a057708932030679ad89dda8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569842460_81:0:2764:2012_1400x0_80_0_0_c10148069c95a9f0d08ae3be328bf907.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569842460_416:0:2428:2012_1400x0_80_0_0_ca7dd131d5f8f9a86fa3c77c4d1dc3c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей цеков, совет федерации рф, чехия, прага, в мире

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

14:47 28.06.2020
94858
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкМесто, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, попытавшегося возложить на Россию ответственность за демонтаж статуи Коневу.
Сенатор считает, что инициировав снос памятника, чиновник не достиг желаемого результата.
"Тот негатив, который он получил после своих решений и действий <…>, вынуждает его оправдываться", — сказал Цеков в беседе с RT и подчеркнул при этом, что демонтаж статуи вызвал недовольство не только в России, но и в Чехии.
Парламентарий также назвал войну с памятниками "недостойной вещью".
"Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового", — подчеркнул сенатор.
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
15 мая, 14:29
Дочь маршала Конева выступила против идеи восстановить памятник в Праге
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление старосты Праги-6 "грязной возней" и указала на то, что "нахождение памятника регулировалось правовыми актами".
Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник восстановленным на чешской или на русской земле. СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса.
Действия пражских чиновников осудил и президент Чехии Милош Земан. Он назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
15 мая, 00:15
Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу
26810101614
Обсудить 33
РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Чтобы кого либо осуждать надо сначала начать с себя и понять, зачем сносим памятники Ленину, Сталину, драпируем мавзолей, и открываем мемориалы Маннергеймам всяким
28 июня, 17:22
Федор Сухов
106041017
"Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью,которую совершили незначительные чешские политики" Так прояви свою волю,накажи этих деятелей! Ты вроде как президент Чехии,или ты ничего не решаешь? Делаешь тихо свою работу,выполняешь распоряжение тех,кто тобой управляет.
28 июня, 15:17
Алина Эн
104111012
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии
Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 6791 случай заражения коронавирусом
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал причину исключения России из G8
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
В Иране ввели обязательное ношение масок в общественных местах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Полисы ОСАГО
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
Социальная сеть Facebook
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
Вид с перевала Кулумыс на горную тайгу в Красноярском крае
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
08:33В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Лента новостейМолния