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https://ria.ru/20200628/1573444616.html
Танцам до утра — быть! Лучшие треки этого лета
Несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом, российские и зарубежные исполнители в своих новых работах утверждают, что танцам до утра все-таки быть. Под... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T08:00
little big
музыка
кети топурия
тима белорусских
александр ревва
maruv (анна корсун)
майорка
а-студио
lady gaga (стефани джерманотта)
илья лагутенко
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451725_128:0:775:364_1400x0_80_0_0_fdfa4dc285fefd7e619df351690711ee.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
little big, музыка, кети топурия, тима белорусских, александр ревва, maruv (анна корсун), майорка, а-студио, lady gaga (стефани джерманотта), илья лагутенко, мумий тролль

Танцам до утра — быть! Лучшие треки этого лета

08:00 28.06.2020
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© Фото : youtube-канал пользователя Клава КокаКадр из клипа "Клава Кока & NILETTO - Краш"
Кадр из клипа Клава Кока & NILETTO - Краш
© Фото : youtube-канал пользователя Клава Кока
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Галина Соколова. Несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом, российские и зарубежные исполнители в своих новых работах утверждают, что танцам до утра все-таки быть. Под электропоп и регги они поют в основном о любви. Кто такой "Краш", возможно ли "Лето без интернета" и к кому тянет Тиму Белорусских — в хит-параде РИА Новости.

"Hypnodancer", Little Big

В мае, после успеха хита "Uno", с которым питерская группа Little Big должна была ехать на Евровидение, музыканты представили не менее удачную композицию "Hypnodancer" и клип на нее.
Это песня о танцоре, который всех гипнотизирует специальным танцем. В клипе участники Little Big используют этот "прием", чтобы грабить казино.
Некоторых слушателей огорчило, что последние записи музыкантов слишком попсовые (по мнению поклонников, ранее в треках Little Big было больше драйва и рейва), в том числе и "Hypnodancer". Но клип попал в тренды YouTube в 26 странах, а после — в десятку самых просматриваемых видео в мире.

"Тянет к тебе", Тима Белорусских

Один из главных российских хитмейкеров Тима Белорусских в начале лета представил легкий и веселый трек "Тянет к тебе". Под "свежие куплеты" и "лимонад из апельсинок" исполнитель пытается разобраться с любимой девушкой — они постоянно ссорятся.
Как обычно, музыканту удалось зацепить слушателей необычными фразами и мелодией, написанной в стиле то ли 80-х, то ли 90-х. Секрет успеха Тимы Белорусских пока не раскрыт, но это не мешает ему набирать миллионы просмотров и прослушиваний в Сети, возглавлять музыкальные чарты.

"Краш", Клава Кока и Niletto

Еще одна песня о безбашенной паре, где Клава Кока и ее друг — Niletto (Данила Прытков) тоже никак не могут понять, что между ними происходит: любовь или ненависть.
Исполнители преследуют и обзывают друг друга популярным в соцсетях словом "краш" (от английского crush — "влюбиться"). Кажется, у этой истории так и не будет конца. Тем не менее песня уже настолько всем понравилась, что многие считают ее главным хитом этого лета.

"Остров", "А-Студио"

По словам основателя группы "А-Студио" Байгали Серкебаева, еще прошлой осенью он размышлял, куда двигаться дальше, чтобы "не слиться с массой" тысяч одинаковых треков. По совету друга музыкант создал песню в стиле регги.
"Придя в студию, мы запрограммировали с Ваней Горишняком бит а-ля Ace of Base (шведская поп-группа, популярная в 90-х. — Прим. ред.) с тремя аккордами, к которым я вскоре придумал мелодию. На следующий день мы с Алишером Егембердиевым сели сочинять слова", — рассказал Серкебаев.
После записали голос солистки Кети Топурии, чей низкий тембр отлично дополнил ритмичную композицию о том, как двое влюбленных "без одежды и малейшей надежды" сбегают на необитаемый остров подальше от городской суеты.

X, Jonas Brothers ft. Karol G

В этом же месяце и примерно в таком же стиле выпустили трек и музыканты из поп-рок-группы Jonas Brothers. Вместе с ними в записи песни "X" приняла участие колумбийская певица Karol G (Каролина Джиральдо Наварро) — яркая представительница направления реггетон.
Здесь данс-поп гармонично перекликается с alterlatino — латинской рок-музыкой (жанр, в котором есть элементы лоу-фай, чиллаута, хип-хопа, регги и других направлений), благодаря чему у Jonas Brothers и Karol G получилась радостная и, самое главное, летняя песня, под которую хочется танцевать и веселиться.

"Перетанцуй меня", Артур Пирожков

Если в прошлом году шоумен Александр Ревва, более известный под псевдонимом Артур Пирожков, всех зацепил треком и романтической историей про "Алкоголичку", то в этом предложил слушателям "перетанцевать его".
Артур Пирожков уверяет, что эта песня, которую он назвал "манифестом настоящих тусовщиков", — идеальный способ выяснить, кто сможет зажигать до самого утра и остаться последним на танцполе.

"Лето без интернета", "Мумий Тролль"

В июне участники российской рок-группы "Мумий Тролль" выпустили макси-сингл "Лето без интернета". Он стал расширенной версией одноименного трека прошлого года, в котором музыканты призывают отказаться от гаджетов и отправиться на природу. Кто бы мог подумать, что самоизоляция и карантин полностью изменят смысл этой работы.
"Это попытка побыть вместе "на расстоянии" и проникнуться летним настроением", — объясняет фронтмен группы Илья Лагутенко.
В макси-сингле 12 вариантов песни: оригинал, пять каверов, записанных на разных языках (например, дуэт Kin Chi Kat исполняет "Лето без интернета" на грузинском языке), и шесть ремиксов, созданных Иваном Старцевым, Amor Entrave и другими исполнителями.

"Mamacita", The Black Eyed Peas

Этот броский трек от хип-хоп группы The Black Eyed Peas, записанный при участии пуэрто-риканского музыканта Ozuna и певицы J Rey Soul, вышел еще в апреле, но слушать его лучше всего сейчас, когда стало тепло.
В песне "Mamacita" звучат ритмы латиноамериканской поп-музыки, в том числе мотив из хита Мадонны 1986 года "La Isla Bonita", а также что-то из джазового стиля бибоп, узнаваемого по сложной гармонии и очень быстрому темпу.
С помощью этих фишек у The Black Eyed Peas получился современный танцевальный трек. Под такие, как правило, отрываются отдыхающие где-нибудь в Айа-Напе (Кипр), Херсониссосе (Греция), Майорке (Испания) и на других средиземноморских курортах.

"I want you", Maruv & Boosin

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) вместе с ее давним другом — музыкантом и продюсером Boosin (Михаил Бусин) в начале июня презентовала трек "I want you".
Эта песня напоминает предыдущие хиты исполнительницы "Drunk groove", "Focus on me" и "Siren song". Звучат так полюбившиеся всем брассы (медные духовые инструменты) и откровенные фразы. В клипе Анна Корсун не стесняется танцевать в латексе и на огромных каблуках.

"Sour candy", Lady Gaga & Blackpink

Поклонники Леди Гаги и K-pop группы Blackpink обрадовались, когда певицы наконец-то представили этот клубный трек из последнего альбома обладательницы премии "Оскар" Chromatica.
По словам Гаги, работать с исполнительницами из Blackpink было весело, особенно когда участницы перевели несколько куплетов на корейский язык. Песня рассказывает о дерзкой девушке, которая заявляет своему парню, что если он попытается исправить ее, она сразу расстанется с ним.
На следующий день после релиза "Sour candy" возглавила несколько музыкальных чартов, в том числе заняла первое место в хит-параде iTunes сразу в 52 странах.
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КультураLittle BigМузыкаКети ТопурияТима БелорусскихАлександр РевваMaruv (Анна Корсун)МайоркаА-СтудиоLady Gaga (Стефани Джерманотта)Илья ЛагутенкоМумий Тролль
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