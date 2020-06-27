После проверки баров в Петербурге в полицию доставили более 30 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции 31 человека за нарушения правопорядка в результате проверки баров на улице Рубинштейна в Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции 31 человека за нарушения правопорядка в результате проверки баров на улице Рубинштейна в Петербурге , где сосредоточены популярные увеселительные заведения, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

Как отмечает ведомство, соответствующий рейд провела полиция Центрального района в ночь на пятницу. Сотрудники проверили более 10 баров, также проверке подверглись граждане, находившиеся в тот момент на улице Рубинштейна.

"В отдел полиции доставлен 31 правонарушитель: 25 человек - за употребление алкоголя в неположенном месте, 4 - за мелкое хулиганство и 2 - по подозрению в употреблении запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, неделей ранее ГУМВД уже проводило аналогичный рейд после жалоб местных жителей. Тогда в отдел полиции попал 21 человек.