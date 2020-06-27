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После проверки баров в Петербурге в полицию доставили более 30 человек
Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции 31 человека за нарушения правопорядка в результате проверки баров на улице Рубинштейна в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:27
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

После проверки баров в Петербурге в полицию доставили более 30 человек

19:27 27.06.2020
3832
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции 31 человека за нарушения правопорядка в результате проверки баров на улице Рубинштейна в Петербурге, где сосредоточены популярные увеселительные заведения, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, соответствующий рейд провела полиция Центрального района в ночь на пятницу. Сотрудники проверили более 10 баров, также проверке подверглись граждане, находившиеся в тот момент на улице Рубинштейна.
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"В отдел полиции доставлен 31 правонарушитель: 25 человек - за употребление алкоголя в неположенном месте, 4 - за мелкое хулиганство и 2 - по подозрению в употреблении запрещенных веществ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, неделей ранее ГУМВД уже проводило аналогичный рейд после жалоб местных жителей. Тогда в отдел полиции попал 21 человек.
Улица Рубинштейна в Центральном районе Петербурга известна как место с множеством увеселительных заведений, посещение которых в ночное время постоянно вызывает недовольство окрестных жителей, жалующихся на шум и неадекватное поведение некоторых любителей баров.
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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