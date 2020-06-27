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В краже работы Бэнкси в Париже заподозрили шесть человек
Французские следственные органы предъявили обвинения шестерым задержанным по делу о краже работы уличного художника Бэнкси, которая была сделана на двери... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T00:00
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стад де франс, бэнкси, германия, италия, париж, в мире

В краже работы Бэнкси в Париже заподозрили шесть человек

17:39 27.06.2020 (обновлено: 00:00 28.06.2020)
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© Фото : BataclanРабота уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан
© Фото : Bataclan
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан". Архивное фото
ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости. Французские следственные органы предъявили обвинения шестерым задержанным по делу о краже работы уличного художника Бэнкси, которая была сделана на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Работу Бэнкси в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года украли в январе 2019-го. Рисунок был найден в ходе расследования в Италии.
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Телеканал отмечает, что двум задержанным были предъявлены обвинения в краже в составе организованной банды, четверым — в укрывательстве краденого, все подозреваемые находятся под стражей, они были задержаны в департаментах Изер и Верхняя Савойя.
Работа Бэнкси (силуэт скорбящей, опустившей глаза и чем-то похожей на монахиню девушки, голова которой покрыта не то капюшоном, не то накидкой) появилась на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем аккаунте в Instagram.
Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь" — изменил массовое представление об уличном искусстве. Его работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа, предположительно, из четырех человек, один из которых в розыске, атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
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