В краже работы Бэнкси в Париже заподозрили шесть человек

Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан". Архивное фото

Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости. Французские следственные органы предъявили обвинения шестерым задержанным по делу о краже работы уличного художника Французские следственные органы предъявили обвинения шестерым задержанным по делу о краже работы уличного художника Бэнкси , которая была сделана на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Работу Бэнкси в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года украли в январе 2019-го. Рисунок был найден в ходе расследования в Италии

Телеканал отмечает, что двум задержанным были предъявлены обвинения в краже в составе организованной банды, четверым — в укрывательстве краденого, все подозреваемые находятся под стражей, они были задержаны в департаментах Изер и Верхняя Савойя.

Работа Бэнкси (силуэт скорбящей, опустившей глаза и чем-то похожей на монахиню девушки, голова которой покрыта не то капюшоном, не то накидкой) появилась на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем аккаунте в Instagram.

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь" — изменил массовое представление об уличном искусстве. Его работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.