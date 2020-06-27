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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в голосовании по поправкам к конституции и заявил об отсутствии каких-либо нарушений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:08
голосование по поправкам в конституцию
россия
республика дагестан
владимир васильев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
махачкала
политика
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россия, республика дагестан, владимир васильев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, махачкала, политика

Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции

16:08 27.06.2020
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© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в голосовании по поправкам к конституции и заявил об отсутствии каких-либо нарушений, сообщает пресс-служба правительства региона в Instagram.
"Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 27 июня, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Свою гражданскую позицию руководитель региона выразил на избирательном участке №1105 в городе Махачкале, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по республике", - говорится в релизе.
"Обстановка в Дагестане стабильная, рабочая. Я не имел ни одного доклада о том, что в выборном процессе возникают какие-то сложности. Люди у нас очень грамотные, и они прекрасно видят, когда власть работает, а если нет, они высказывают свое мнение. С этой точки зрения атмосфера, я считаю, сегодня к выборам хорошая", - заявил Васильев в прямом эфире телеканала "Россия 24", комментируя ход голосования по поправкам в Дагестане.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
14:17Голосование по поправкам в Конституцию
Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияРеспублика ДагестанВладимир ВасильевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМахачкалаПолитика
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