Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции

"Обстановка в Дагестане стабильная, рабочая. Я не имел ни одного доклада о том, что в выборном процессе возникают какие-то сложности. Люди у нас очень грамотные, и они прекрасно видят, когда власть работает, а если нет, они высказывают свое мнение. С этой точки зрения атмосфера, я считаю, сегодня к выборам хорошая", - заявил Васильев в прямом эфире телеканала "Россия 24", комментируя ход голосования по поправкам в Дагестане.