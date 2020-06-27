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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573557508.html
ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:23
республика марий эл
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
москва
кировская область
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика марий эл, элла памфилова, москва, кировская область, санкт-петербург, общество

ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

14:23 27.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На сегодняшние сутки у нас 105 обращений, в которых, по нашему мнению, содержится информация о возможном принуждении к голосованию с использованием административного ресурса. В общей сложности у нас по Москве набралось 29 таких обращений... По Санкт-Петербургу повысилось количество обращений: было 29, стало 35", - сказала Памфилова журналистам.
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Она отметила, что, по мнению ЦИК, заслуживают серьезного внимания 75 обращений, поскольку они содержат конкретные указания на работодателей, допустивших нарушения.
"У нас добавился ряд регионов, для нас это важно, мы берём под контроль, направляем (информацию) губернаторам регионов и правоохранительным органам", - сказала Памфилова.
Среди таких регионов она назвала Марий Эл, Кировскую область, Ставропольский край и другие.
Она пообещала "защитить людей, кто к нам обратился".
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Марий ЭлЭлла ПамфиловаМоскваКировская областьСанкт-ПетербургОбщество
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27 июня, 14:48
Artur Tsarev
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