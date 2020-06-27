ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи. Архивное фото

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"На сегодняшние сутки у нас 105 обращений, в которых, по нашему мнению, содержится информация о возможном принуждении к голосованию с использованием административного ресурса. В общей сложности у нас по Москве набралось 29 таких обращений... По Санкт-Петербургу повысилось количество обращений: было 29, стало 35", - сказала Памфилова журналистам.

Она отметила, что, по мнению ЦИК, заслуживают серьезного внимания 75 обращений, поскольку они содержат конкретные указания на работодателей, допустивших нарушения.

"У нас добавился ряд регионов, для нас это важно, мы берём под контроль, направляем (информацию) губернаторам регионов и правоохранительным органам", - сказала Памфилова.

Она пообещала "защитить людей, кто к нам обратился".