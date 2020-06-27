На Хорошевском шоссе в Москве обвалился грунт

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошёл провал грунта на проезжей части. В настоящий момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
На Хорошевском шоссе, в районе д. 39 стр.1 произошёл провал грунта на проезжей части. В настоящий момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы. pic.twitter.com/Tbypg8t3xQ— ЦОДД (@gucodd) June 27, 2020
Добавляется, что на месте работают оперативные службы, присутствует экипаж дорожного патруля, который осуществляет прикрытие для машин оперативных служб и регулирует движение.
"Просим водителей заранее строить маршрут с учётом ограничений",- добавили в ЦОДД.