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На Хорошевском шоссе в Москве обвалился грунт
Провал грунта произошёл на Хорошевском шоссе в Москве, перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области, сообщает центр... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:59
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
центр организации дорожного движения (цодд), авто, москва

На Хорошевском шоссе в Москве обвалился грунт

12:59 27.06.2020
855
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Провал грунта произошёл на Хорошевском шоссе в Москве, перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошёл провал грунта на проезжей части. В настоящий момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Добавляется, что на месте работают оперативные службы, присутствует экипаж дорожного патруля, который осуществляет прикрытие для машин оперативных служб и регулирует движение.
"Просим водителей заранее строить маршрут с учётом ограничений",- добавили в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)АвтоМосква
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