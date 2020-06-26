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В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
Четыре человека госпитализированы с травмами средней тяжести после столкновения автомобиля "Нива" с маршруткой во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:29
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие

22:29 26.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы с травмами средней тяжести после столкновения автомобиля "Нива" с маршруткой во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, ДТП произошло около 19.11 мск в районе дома №51 на проспекте Славы, когда водитель "Нивы", не пропустив маршрутку, которая двигалась в попутном направлении по выделенной полосе, совершил правый поворот из второго ряда.
"В результате ДТП 4 человека (двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет) получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Других пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточняет ГИБДД, всего в маршрутке находились 8 человек.
Сотрудник ГИБДД
12:06
В Петербурге маршрутка сбила двоих водителей после ДТП
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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