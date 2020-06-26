В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие

Как отмечает ведомство, ДТП произошло около 19.11 мск в районе дома №51 на проспекте Славы, когда водитель "Нивы", не пропустив маршрутку, которая двигалась в попутном направлении по выделенной полосе, совершил правый поворот из второго ряда.